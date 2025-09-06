Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
массовый кросс по грязи
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Грязь, боль и победа: что ждёт тех, кто решится на экстремальные забеги

Тренеры назвали упражнения для подготовки к релейным и грязевым гонкам

Физическая активность — неотъемлемая часть здорового образа жизни. Но для многих самое сложное — это не сами тренировки, а поиск мотивации. Помочь может конкретная цель: участие в забеге, соревновании или командной эстафете. А ещё лучше — тренироваться вместе с друзьями. Тематические забеги вроде "грязевых гонок", полос препятствий или эстафетных марафонов способны не только подстегнуть интерес к спорту, но и подарить яркие впечатления. Разберём, как подготовиться к таким мероприятиям.

Грязевые забеги

Главное в подобных стартах — умение бегать. Начинать стоит с выносливости: уточните дистанцию и добейтесь того, чтобы уверенно преодолевать километраж чуть больший, чем предстоит на гонке. При этом помните: бег по нестабильным поверхностям требует больше сил, чем на асфальте.

Когда база готова, добавляйте силовые тренировки. Особое внимание — мышцам кора: планки, "мертвые жуки" помогут без остановок ползти через грязевые тоннели и препятствия. Не забывайте про ноги: выполняйте выпады, приседания или ягодичные мостики по 10 и более повторений, чтобы развить выносливость.

Полосы препятствий

По своей сути они схожи с грязевыми забегами, но требуют большего разнообразия физических качеств. Продолжительность прохождения часто превышает час, значит, помимо кардионагрузки нужна мощная силовая подготовка.

Здесь выручат круговые тренировки:
• Приседания с гирей — 10 повторов
• Подтягивания (с поддержкой или без) — 10 повторов
• Планка с касанием плеча — по 8 на каждую руку

А затем:
• Румынская тяга — 8 повторов
• Отжимания — 10 повторов
• "Мёртвый жук" — по 10 на каждую сторону

Начинайте с трёх кругов и постепенно увеличивайте до пяти. Такой подход развивает как силу верхней и нижней части тела, так и стабильность корпуса. Главное — трезво оценить свои возможности и выделить достаточно времени на постепенное освоение упражнений.

Эстафетные забеги

Эти гонки рассчитаны на команду: участники по очереди бегут свои отрезки дистанции. Известные форматы — Ragnar Relay или легендарный Hood to Coast в Орегоне. Здесь нет препятствий, только бег, поэтому акцент в подготовке делается на выносливости и профилактике травм.

Эффективно начинать с интервальных тренировок: минута бега, минута ходьбы. Затем постепенно увеличивайте время пробежки и сокращайте паузы, пока не сможете преодолеть несколько километров без остановки. Так как нагрузки значительные, важно правильно восстанавливаться: отдыхать между тренировками, заниматься йогой или использовать массажный ролик для снижения воспалений и поддержания подвижности.

Даже если у вас пока нет ближайшей гонки, предложенные программы помогут разнообразить тренировки и настроить организм на правильный ритм. Соревнования — отличный способ завести цель, получить эмоции и укрепить здоровье, а грамотная подготовка сделает этот опыт не только безопасным, но и незабываемым.

