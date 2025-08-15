Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Утренний перекус перед тренировкой
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Секрет перекусов, которые помогают выиграть даже на изнурительном забеге

Диетолог Кайли Ван Хорн назвала продукты для питания легкоатлетов на соревнованиях

Быстрая скорость, собранность и энергия на целый день — всё это невозможно без правильного питания. Особенно если вас ждёт длинный день на стадионе: придётся позаботиться о высококачественном "топливе" для организма.

Правильные продукты не только восполняют энергию, но и помогают мышцам восстанавливаться, снижая риск травм и перегрузок. Здесь важно сочетать углеводы (лучше простые) с электролитами — натрием, калием, магнием, которые теряются с потом, — и небольшим количеством белка. При этом основной приём пищи стоит сделать за несколько часов до старта, а в течение дня перекусывать лёгкими, но питательными продуктами.

"Я долго не мог подобрать идеальный рацион на день соревнований, — признаётся бегун клуба Oregon Track Мэтт Уизнер. — Теперь знаю: большое питание за 5 часов до старта и лёгкие перекусы ближе к забегу работают лучше всего".

Простые углеводы — да, клетчатка — нет

Диетолог Кайли Ван Хорн советует в день соревнований удвоить долю углеводов и снизить клетчатку. Это значит, что цельнозерновой хлеб и бурый рис лучше отложить, а вот бананы — исключение: они легко усваиваются, не вызывают тяжести и содержат калий, магний и витамин С.

Не любите бананы? Можно взять с собой сушёные фрукты, фруктовые пюре в тюбиках или фруктовую пастилу. Главное — избегать искусственных подсластителей, вроде сукралозы: они могут вызвать вздутие и дискомфорт во время бега.

"Банан — мой обязательный спутник на старте, — говорит Уизнер. — У меня чувствительный желудок, а этот фрукт всегда заходит легко".

Ореховое масло — энергия и сытость

Арахисовое или миндальное масло даёт не только белок, но и полезные жиры, а также калий и магний. Такая комбинация надолго сохраняет чувство сытости. Один из любимых перекусов Уизнера — банан с ложкой арахисового масла за пару часов до забега.

А если предстоит несколько стартов подряд, Ван Хорн советует простой, но эффективный вариант — бутерброд с арахисовым маслом и джемом на белом хлебе. Минимум клетчатки и оптимальное сочетание белков и углеводов.

Вода и электролиты — обязательный элемент

На длинных соревнованиях легко забыть о питье, а зря. Достаточная гидратация регулирует температуру тела, смазывает суставы и помогает питательным веществам попадать в мышцы. Обычная вода подойдёт в большинстве случаев, но если день жаркий или старты идут один за другим, стоит добавить спортивные напитки или электролитные добавки.

Правильное питание на трек-дне — это не просто набор продуктов, а стратегия, которая поможет сохранить энергию и выйти на старт в оптимальной форме.

