Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Пять ошибок на старте: то, что убивает марафон ещё до первого километра

Мег Такас объяснила, какие ошибки мешают бегунам на старте соревнований

Подготовка к забегу всегда требует времени и усилий, но волнительные эмоции в день старта могут свести часть труда на нет. Чтобы показать лучший результат и не допустить ошибок, важно заранее знать, чего стоит избегать.

Новая экипировка — не в день старта

Даже самые удобные кроссовки или яркая спортивная форма могут сыграть злую шутку, если надеть их впервые в день забега. Любая непривычная вещь может вызвать натирания, дискомфорт или боль. Поэтому всю экипировку нужно протестировать заранее: начиная от одежды и заканчивая чехлом для телефона или спортивными часами. В день старта всё должно быть привычным и проверенным.

Чужие привычки — не ориентир

На трассе всегда найдутся бегуны, которые будут казаться опытнее и увереннее. Но копировать их тактику — ошибка. У каждого своя подготовка, питание и ритуалы. Лучше сосредоточиться на собственном плане: привычной разминке, проверенной системе питья и питания. Сравнения только отвлекают и добавляют лишнего напряжения.

"Не сравнивайте себя с другими и старайтесь не зацикливаться на мыслях", — сказала тренер Мег Такас.

Она советует использовать позитивные установки и внутренние мотивационные фразы — именно это помогает сохранить концентрацию и психологическую устойчивость.

Эксперименты с едой — только после финиша

Новое меню в день соревнований может испортить результат. Даже полезный, но непривычный завтрак способен вызвать тяжесть или проблемы с пищеварением. За несколько недель до старта стоит выбрать оптимальный вариант завтрака и проверять его на тренировках. Наиболее подходящими считаются лёгкие углеводы — бананы, овсянка, тосты. А вот продукты с высоким содержанием клетчатки или жира лучше исключить.

Разминка: золотая середина

Пропустить разминку — большая ошибка, но и перегружать себя на старте не стоит. Долгие статические растяжки могут снизить тонус и только усилить усталость. Правильная стратегия — динамическая разминка: выпады, подскоки, бег с высоким подниманием колен. Она разогреет мышцы, но сохранит энергию для самого забега.

Контроль над нервами

Волнение часто заставляет бегунов рваться вперёд с первых метров, но слишком высокий темп в начале может привести к упадку сил. Гораздо эффективнее начинать спокойно и постепенно ускоряться.

"Не выходите слишком быстро. Это возбуждает, но потом очень трудно восстановиться", — отметила Мег Такас.

Оптимальная стратегия — удерживать ровный темп и ускоряться ближе к середине и концу дистанции. Такой подход поможет распределить силы и завершить забег на высокой ноте.

Главный секрет успешного старта — стабильность. Всё, что вы делали на тренировках, должно быть воспроизведено в день забега: экипировка, питание, разминка и психологический настрой. Избегая пяти распространённых ошибок, можно не только улучшить результат, но и получить настоящее удовольствие от процесса.

