Работодатели видят это — и закрывают резюме: детали, которые перечеркивают опыт

Ложные данные, отсутствие фотографии и шаблонные формулировки могут существенно снизить шансы кандидата на трудоустройство даже при наличии опыта. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMALКО Гарри Мурадян.

Эксперт отметил, что одной из самых частых проблем становится недостоверная информация в резюме. По его словам, работодатели быстро распознают завышенные показатели и нереалистичные формулировки. Это подрывает доверие к кандидату еще на этапе первичного отбора.

"Если в резюме указываются недостоверные данные, это, как правило, сразу заметно, особенно когда речь идет о нереалистичных показателях или навыках, которые невозможно подтвердить. Также странно выглядят формулировки вроде "уверенный пользователь ПК", потому что сегодня это базовый уровень. Такие вещи не усиливают резюме, а скорее снижают его ценность. Работодатель обращает внимание на конкретику, а не на общие слова", — пояснил Мурадян.

Он также указал, что важную роль играет визуальная часть резюме. Отсутствие фотографии может снизить вероятность отклика со стороны работодателя. Кроме того, кандидатам не стоит перегружать резюме лишней личной информацией. Некоторые темы в сопроводительных письмах и вовсе являются нежелательными.

"Если в резюме нет фотографии, это, как ни странно, снижает шансы, потому что работодатели все равно ориентируются на визуальное восприятие. При этом не стоит писать в сопроводительном письме про личные темы вроде политики, религии или интимной жизни. Также не имеет смысла подробно рассказывать о семейном положении, если это не связано с работой. Важно оставлять только релевантную информацию", — отметил эксперт.

Мурадян подчеркнул, что в резюме важно сразу указать желаемую должность и четко структурировать опыт работы. По его словам, опыт следует разделять на обязанности и достижения, при этом обязанности отвечают на вопрос, что именно делал кандидат, а достижения должны быть выражены в цифрах.

Он также отметил, что информацию лучше оформлять списками, чтобы ее было легче воспринимать. Кроме того, важен раздел навыков, где необходимо правильно подобрать ключевые слова для прохождения первичного отбора.