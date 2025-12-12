Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Новогодний корпоратив
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:22

Корпоративный Новый год без иллюзий: зачем компании выбирают универсальные подарки, а люди — практичные

Работодатели выбрали подарочные карты как главный корпоративный подарок — ТАСС

Корпоративные подарки остаются важной частью внутренней культуры российских компаний, однако подход руководителей и ожидания сотрудников заметно различаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование бьюти-ретейлера "Золотое Яблоко" и финтех-компании ЮMoney. Авторы проекта фиксируют устойчивую тенденцию: большинство работодателей выбирают универсальные варианты презентов, тогда как сотрудники предпочитают практичность и финансовую гибкость.

Что дарят сотрудники и как формируется набор подарков

По данным исследования, руководители чаще всего выбирают подарочные карты и сертификаты, которые упомянули 59% опрошенных. В корпоративную корзину также входят одежда и аксессуары (34%), продукты и деликатесы (32%), сувениры (28%). Товары для дома — пледы, посуда и текстиль — выбирают 27% работодателей. Реже встречаются электроника (25%) и вещи для спорта либо хобби (24%). Такой набор показывает стремление компаний сочетать универсальность с возможностью персонального выбора.

В исследовании уточняется, что организации стараются удерживать расходы в разумных пределах. На новогодний подарок одному сотруднику 23% работодателей выделяют до 1 тыс. рублей, а 35% предпочитают бюджет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Ещё 18% готовы потратить 3-5 тыс. рублей. Почти равная доля респондентов — 20% — закладывают от 5 до 10 тыс. рублей. Небольшая часть компаний формирует более высокий бюджет: по 4% направляют 10-20 тыс. рублей или свыше 20 тыс., единичные работодатели рассматривают суммы около 30 тыс. рублей.

Инициативы внутри коллективов

Исследование показывает, что корпоративные подарки не ограничиваются действиями работодателей. 69% сотрудников участвуют в коллективных инициативах: собирают средства на подарки коллегам, участвуют в "Тайном Санте" и других командных форматах. Большинство считает комфортным вклад до 1 тыс. рублей. В этом диапазоне 30% тратят до 500 рублей, а 42% — от 500 до 1 тыс. рублей. Четверть опрошенных предпочитает выделять 1-3 тыс. рублей.

По оценкам экспертов проекта, такие инициативы способствуют укреплению неформальных связей между сотрудниками и создают более устойчивую корпоративную среду, особенно в больших коллективах.

Как сотрудники воспринимают корпоративные подарки

Отношение работников к корпоративным презентам в целом остаётся позитивным, но без чрезмерных ожиданий. 40% сотрудников считают, что компания не обязана дарить подарки и готовы радоваться любому знаку внимания. Ещё 23% предпочли бы получить деньги или подарочные карты вместо стандартных наборов. Для 17% важна практическая польза — они ценят вещи, которые можно применять в повседневной жизни. Около 10% признаются, что относятся к корпоративным подаркам без особого интереса.

Формирование общей картины стало возможным благодаря онлайн-опросу, проведённому в ноябре-декабре 2025 года. В нём приняли участие 1 400 респондентов, среди которых 76% составили сотрудники и 24% — руководители или предприниматели из различных сфер экономики.

