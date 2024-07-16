ВС РФ сдвинулись к северу от населенного пункта Работино, что находится в Запорожской области, и теперь контролируют несколько укрепленных позиций ВСУ.

Ситуация на этом участке снова обострилась, с интенсивными боевыми действиями. Украинские военные активно сопротивляются, используя FPV-дроны, в то время как российская артиллерия продолжает обстрел вражеских позиций.

Согласно сообщению Telegram-канала "Иди и смотри", российские военные продвинулись севернее Работино и захватили несколько ключевых позиций противника.

Вооруженные силы РФ продолжают свою специальную военную операцию на украинской территории, начатую 24 февраля 2022 года.

Фото:flickr.com/7th Army Joint Multinational Training Command(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)