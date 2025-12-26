Работать за копейки больше не выйдет: новый минимум переписывает зарплатные рамки

С начала наступающего года минимальный размер оплаты труда в России заметно увеличится и превысит планку в 27 тысяч рублей. Повышение затронет всех работодателей без исключения и станет одним из самых существенных за последние годы. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Насколько вырастет МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличится почти на 21% и составит 27 093 рубля в месяц. Это означает, что ни один работодатель не вправе устанавливать зарплату ниже этой суммы за полностью отработанный месяц. МРОТ закреплён законодательно и обязателен к применению на всей территории страны.

При этом в установленный минимум не включаются дополнительные выплаты. Районные коэффициенты, надбавки за особые условия труда, ночные смены или вредность начисляются сверх МРОТ и не могут использоваться для его "добора".

Как учитываются неполная занятость и надбавки

Если сотрудник работает неполный рабочий день, например на полставки, минимальный размер оплаты труда для него уменьшается пропорционально отработанному времени. В таком случае базовая сумма выплат может быть в два раза ниже установленного федерального уровня, что не считается нарушением закона.

Таким образом, ключевым критерием остаётся именно полностью отработанный месяц при полной занятости. Все дополнительные компенсации и стимулирующие выплаты должны начисляться отдельно и не подменять собой гарантированный минимум.

По какому принципу рассчитывается МРОТ

По словам депутата, минимальный размер оплаты труда напрямую связан с общей ситуацией на рынке труда. Он рассчитывается с учётом медианной заработной платы за предыдущий год и должен составлять не менее 48% от этого показателя.

Кроме того, МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России. Это правило закреплено в законодательстве и служит дополнительной гарантией сохранения покупательной способности доходов работающих граждан.