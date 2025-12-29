Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пенсионер считает деньги дома
Пенсионер считает деньги дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:26

Работали с юности — ждать до конца не хотят: для ветеранов труда готовят льготу

Ветеранам труда предложили выходить на пенсию на год раньше — DEITA.RU

В России может появиться новая льгота при выходе на пенсию для одной из социально значимых категорий граждан. Речь идет о ветеранах труда, для которых предлагается установить особые условия назначения пенсии. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Инициатива о досрочном выходе на пенсию

С предложением разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на один год раньше общеустановленного срока выступил депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Игорь Антропенко. Как пишет издание, соответствующее обращение парламентарий направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

В документе подчеркивается, что действующее законодательство, несмотря на наличие у ветеранов труда различных социальных льгот, не предусматривает для них права на досрочное пенсионное обеспечение. Инициатива направлена на изменение этой ситуации.

Аргументы в пользу изменения пенсионных правил

В своем обращении депутат отметил, что снижение пенсионного возраста для ветеранов труда может стать действенным механизмом восстановления социальной справедливости. По его мнению, такая мера способна повысить качество жизни граждан, имеющих большой трудовой стаж, а также снизить уровень социальной напряженности в обществе.

Отдельно подчеркивается, что многие ветераны труда начали работать в очень раннем возрасте — с 14 лет — и к моменту выхода на пенсию имеют значительный трудовой стаж. Введение дополнительной льготы, как считает парламентарий, станет для них формой государственной поддержки.

Связь с рынком труда

Еще одним аргументом в пользу инициативы Антропенко называет борьбу с "теневой" занятостью. По его оценке, возможность более раннего выхода на пенсию может снизить мотивацию пожилых работников продолжать неофициальную трудовую деятельность.

Таким образом, предлагаемая мера рассматривается не только как социальная поддержка ветеранов труда, но и как инструмент регулирования занятости и легализации рынка труда. Вопрос о ее реализации будет зависеть от позиции Минтруда и дальнейшего обсуждения на федеральном уровне.

