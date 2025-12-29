Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Владимир Путин
Владимир Путин
© commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:42

Работали не на передовой, но под огнём: закон уравнял в правах новые категории

Путин приравнял прокуроров и следователей в зоне СВО к ветеранам боевых действий

Прокуроры и сотрудники Следственного комитета, выполнявшие служебные обязанности в зоне специальной военной операции, будут приравнены к ветеранам боевых действий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Кого приравняли к ветеранам боевых действий

Новый закон распространяется на прокуроров и сотрудников Следственного комитета РФ, которые исполняли служебные обязанности в условиях вооружённых конфликтов и боевых действий. В документе указано, что речь идёт о работе на территории Сирии начиная с 30 сентября 2015 года, а также в зоне СВО — на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, статус ветеранов боевых действий получат сотрудники, работавшие в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года. Таким образом, закон закрепляет единый подход к социальному статусу сотрудников правоохранительных органов, задействованных в зонах повышенной опасности.

Как было раньше

До принятия этого закона статус ветеранов боевых действий имели лишь ограниченные категории сотрудников. В их число входили прокуроры и следователи, работавшие в условиях вооружённого конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих территориях в период с декабря 1994 года по декабрь 1996 года.

Также аналогичный статус предоставлялся сотрудникам, участвовавшим в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона начиная с августа 1999 года. Для остальных служебные командировки в зоны боевых действий не давали оснований для получения статуса ветерана.

Значение изменений

Принятые поправки расширяют перечень лиц, имеющих право на социальные гарантии и льготы, предусмотренные для ветеранов боевых действий. Речь идёт, в частности, о мерах социальной поддержки, медицинском обеспечении и других формах государственной помощи.

Закон направлен на признание особых условий службы прокуроров и сотрудников Следственного комитета, которые выполняли свои обязанности в районах вооружённых конфликтов и в зоне проведения специальной военной операции.

