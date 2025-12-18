Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
семейные пособия
семейные пособия
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:24

Работал — значит, вернут: новая схема поддержки семей тихо входит в жизнь россиян

Семейную налоговую выплату для работающих родителей введут с 2026 года — Минфин

С 2026 года в России появится новая форма адресной поддержки семей с детьми, ориентированная на работающих граждан с невысокими доходами. Речь идёт не о прямой выплате, а о возврате части уже уплаченного налога, который будет рассчитываться индивидуально. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на разъяснения Министерства финансов.

Кому положена семейная налоговая выплата

Семейная налоговая выплата станет доступной с 1 января 2026 года. Получить её смогут родители, которые официально трудоустроены и являются налоговыми резидентами России. Обязательным условием является воспитание двух и более детей в возрасте до 18 лет либо до 23 лет, если они обучаются очно.

Кроме того, у заявителей не должно быть задолженностей по алиментам. Ключевым финансовым критерием является уровень дохода: средний доход на одного члена семьи за предыдущий год не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

Как рассчитывается сумма выплаты

Важно учитывать, что семейная налоговая выплата не имеет фиксированного размера. Она представляет собой возврат части налога на доходы физических лиц, ранее уплаченного семьёй. Расчёт будет осуществлять Федеральная налоговая служба на основании имеющихся данных о доходах и удержанном НДФЛ.

Механизм следующий: определяется разница между налогом, уплаченным по ставке 13%, и суммой, рассчитанной по ставке 6%. Именно эта разница и подлежит возврату. Получателем выплаты может стать как мать, так и отец — в зависимости от того, на кого оформлено заявление.

Когда возможен отказ

В Министерстве финансов подчёркивают, что в ряде случаев в предоставлении выплаты могут отказать. Это возможно, если у семьи имеется несколько объектов недвижимости, автомобили, катера, крупные земельные участки или иное имущество, свидетельствующее о том, что семья не нуждается в государственной поддержке.

При этом новая мера не отменяет и не заменяет действующие программы помощи семьям с детьми. Семейная налоговая выплата будет применяться параллельно с другими мерами социальной поддержки, дополняя их.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пенсионные накопления можно получить единоразово в 2026 году — РИАН сегодня в 7:51
Ждать 20 лет или получить сейчас? Ловкий трюк с прожиточным минимумом, который решит вашу судьбу

В 2026 году россияне смогут забрать пенсионные накопления одной суммой, но только если расчётная ежемесячная выплата окажется слишком маленькой.

Читать полностью » ЛДПР предложила ограничить платежи за ЖКХ 10% от дохода семьи — Слуцкий сегодня в 7:48
Коммуналка съедает последние деньги: вот как хотят заставить государство платить за вас

В Госдуме предложили ограничить расходы семей на услуги ЖКХ 10% дохода и компенсировать остальное за счёт государства — законопроект уже готов.

Читать полностью » Акцизы на сигареты вырастут с 2026 года — эксперт Федотов сегодня в 7:44
Цены полетят вверх: скрытый план государства по удорожанию табака раскрыли эксперты

С 1 января 2026 года в России вырастут акцизы на табачную продукцию: какие ставки утвердили и сколько получит бюджет.

Читать полностью » Минздрав добавит новые лекарства в ОМС с 2026 года — Борисова сегодня в 7:41
Диспансеризация станет серьёзнее: эти два анализа для женщин добавят в ОМС для раннего выявления рака

В 2026 году по ОМС обещают больше обследований, вакцинации и высокотехнологичной помощи, а также новые препараты — какие изменения назвали эксперты?

Читать полностью » Выход на пенсию через 10 лет повышает её размер более чем в два раза — Бессараб сегодня в 7:38
Решение на 10 лет вперёд: почему отказ от пенсии сегодня делает её больше завтра

Отсрочка выхода на пенсию может увеличить выплаты более чем вдвое. В Госдуме объяснили, как работает этот механизм и кому он выгоден.

Читать полностью » Создатель контента для взрослых Флора читает сказки вместо откровенных роликов — Metro сегодня в 7:33
Её цель — стать неинтересной: зачем создательница контента для взрослых учит мужчин любить себя

Американская модель сменила формат работы и заявила, что помогает подписчикам выходить из порнозависимости — но делает это неожиданным способом.

Читать полностью » Доклад правительству о доступности детских садов и ясельных групп направлен Путину — ТАСС сегодня в 3:32
Россия близка к цели: как правительство решает проблему доступности дошкольных учреждений

Правительство доложило Владимиру Путину о доступности детских садов и ясельных групп. В большинстве регионов уже достигнут стопроцентный охват.

Читать полностью » Иностранные ИП смогут нанимать мигрантов только после 3 лет работы в России — ТАСС сегодня в 3:32
Законопроект против серых схем: как Россия собирается ужесточить найм мигрантов для иностранных ИП

В Госдуму внесут законопроект, который ограничит право иностранных ИП нанимать мигрантов без подтвержденного стажа и безупречной репутации.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристы с Камчатки активно покупают путёвки в Паттаю и Санью — турагентство
Красота и здоровье
Сливочное масло повышает риск атеросклероза и инфаркта — AIM
Происшествия
Сотрудницу тюрьмы Белмарш судят за роман с заключенным — Daily Star
Общество
Тарифы на ЖКХ в Татарстане вырастут дважды в 2026 году — Минниханов
Экономика
Налог с процентов по вкладам можно вернуть через вычеты — юрист Белоглазова
Садоводство
Неверный баланс углерода и азота замедлил компостирование — садоводы
Недвижимость
Цены на новостройки могут снизиться в 2026 году — экономист Надоршин
Экономика
Объем потребительских кредитов в РФ упал вдвое за год — Лагуткин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet