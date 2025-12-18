Работал — значит, вернут: новая схема поддержки семей тихо входит в жизнь россиян

С 2026 года в России появится новая форма адресной поддержки семей с детьми, ориентированная на работающих граждан с невысокими доходами. Речь идёт не о прямой выплате, а о возврате части уже уплаченного налога, который будет рассчитываться индивидуально. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на разъяснения Министерства финансов.

Кому положена семейная налоговая выплата

Семейная налоговая выплата станет доступной с 1 января 2026 года. Получить её смогут родители, которые официально трудоустроены и являются налоговыми резидентами России. Обязательным условием является воспитание двух и более детей в возрасте до 18 лет либо до 23 лет, если они обучаются очно.

Кроме того, у заявителей не должно быть задолженностей по алиментам. Ключевым финансовым критерием является уровень дохода: средний доход на одного члена семьи за предыдущий год не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

Как рассчитывается сумма выплаты

Важно учитывать, что семейная налоговая выплата не имеет фиксированного размера. Она представляет собой возврат части налога на доходы физических лиц, ранее уплаченного семьёй. Расчёт будет осуществлять Федеральная налоговая служба на основании имеющихся данных о доходах и удержанном НДФЛ.

Механизм следующий: определяется разница между налогом, уплаченным по ставке 13%, и суммой, рассчитанной по ставке 6%. Именно эта разница и подлежит возврату. Получателем выплаты может стать как мать, так и отец — в зависимости от того, на кого оформлено заявление.

Когда возможен отказ

В Министерстве финансов подчёркивают, что в ряде случаев в предоставлении выплаты могут отказать. Это возможно, если у семьи имеется несколько объектов недвижимости, автомобили, катера, крупные земельные участки или иное имущество, свидетельствующее о том, что семья не нуждается в государственной поддержке.

При этом новая мера не отменяет и не заменяет действующие программы помощи семьям с детьми. Семейная налоговая выплата будет применяться параллельно с другими мерами социальной поддержки, дополняя их.