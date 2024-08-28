Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, высказался о заявлениях Дональда Трампа, который, будучи кандидатом в президенты США, говорил о возможности начала третьей мировой войны из-за наступления ВСУ на Курскую область.

Чепа отметил, что в США 5 ноября пройдут президентские выборы, и обстановка в стране напряжённая. Он обратил внимание на сложную политическую ситуацию в США, связанную, в частности, со сменой власти, а также на ряд уголовных дел, возбуждённых против Трампа в преддверии выборов.

По мнению Чепы, в период предвыборной кампании политические заявления в США будут становиться всё более резкими и провокационными. Он считает, что все эти высказывания направлены на то, чтобы привлечь внимание избирателей.

Трамп неоднократно критиковал действия украинского руководства во время конфликта с Россией. Например, 26 августа он заявил, что российская армия демонстрирует высокую эффективность в зимних условиях, вспоминая победы над войсками Наполеона и Германии.

Трамп также отмечат, что Россия обладает мощной военной силой, в отличие от Украины, и выразил мнение, что США оказывают Киеву чрезмерную финансовую помощь — около 250 миллиардов долларов.

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