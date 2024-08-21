Сотрудники Института биофизики МФТИ разработали новый препарат от рака легких

Сотрудники Института биофизики МФТИ разработали новый препарат на основе ингибиторов KRAS для целевого лечения рака легких. Он проходит испытания in vitro, а затем планируются доклинические и клинические исследования.
Препарат будет действовать исключительно на злокачественные клетки, минимально затрагивая здоровые ткани. Это таргетная терапия.
Заведующий лабораторией доклинических исследований Института биофизики МФТИ Антон Алашеев отметил, что разработка новых препаратов для лечения рака — приоритетное направление для российской фармацевтики.
Работа над проектом началась с анализа мировых тенденций в фармацевтике, где особое внимание уделяется ингибиторам KRAS. Зарегистрированы два препарата на их основе: соторасиб и даграсиб.
В лабораториях Физтеха были спроектированы новые структуры, которые уже прошли компьютерное моделирование, и скоро начнется их синтез и проверка активности in vitro. В МФТИ уже запущен технологический участок для производства готовых форм лекарств.
Разработка позволит прицельно уничтожать раковые клетки, не повреждая здоровые.
Фото: From Wikimedia Commons/ Unknown photographer (public domain)
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