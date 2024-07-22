После недельного перерыва российский завод Haval вновь запустил конвейеры и возобновил сборку автомобилей. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил представитель компании. Сотрудники предприятия находились в корпоративном отпуске с 15 по 21 июля.

Расположенный в тульской области, в индустриальном парке "Узловая", завод Haval начал свою работу в июне 2019 года. Это первое зарубежное предприятие китайского автопроизводителя с полным циклом производства, в которое было инвестировано более полумиллиарда долларов. Комплекс включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также цех по производству комплектующих.

В марте 2024 года в непосредственной близости от автосборочного завода был открыт завод по производству двигателей для автомобилей Haval. Планируется, что предприятие будет выпускать два типа двигателей по полному циклу, обеспечивая силовыми агрегатами более 90% автомобилей Haval, собранных в России. Также анонсированы планы по созданию центра исследований и разработок.

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, кроссовер Haval Jolion по итогам первых шести месяцев 2024 года вошел в пятерку самых продаваемых автомобилей в России. С результатом в 35 223 реализованных автомобиля модель заняла 5% рынка, сохранив свою долю на уровне прошлого года.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба губернатора Тульской области (Creative Commons Attribution 4.0 International)