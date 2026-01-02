Работа в горном курорте: как стать инструктором и зарабатывать до 200 тыс. рублей на Сахалине

На Сахалине, в горнолыжном курорте, открылась вакансия для инструкторов по лыжам с предложением зарплаты до 200 тыс. рублей. Для желающих работать в сфере туризма и активного отдыха условия весьма привлекательные. Об этом сообщает АБН24.

Заработки в разных городах России

В Тамбове курьеры могут зарабатывать до 160 тыс. рублей при условии работы от четырёх часов в день. Это является хорошим предложением для тех, кто ищет гибкий график с достойной оплатой труда.

В Сочи также открыта вакансия упаковщика десертов и кондитерских изделий, где зарплата может достигать 128 тыс. рублей. Работникам предстоит заниматься приёмкой и разгрузкой продукции, а также упаковкой и комплектацией заказов. Эта вакансия идеально подойдёт тем, кто хочет работать в туристической и кулинарной сфере.

Требования в других городах

В столице открыта вакансия аниматора для работы с детьми, где обещается зарплата до 80 тыс. рублей. Работодатель готов предоставить обучение для новых сотрудников, что даёт возможность начать карьеру в сфере досуга.

В Казани в магазине пиротехники требуется продавец-кассир с возможностью заработать до 70 тыс. рублей. Это предложение подойдёт тем, кто заинтересован в работе с продажами и обслуживании клиентов.