Коллектив шумный, производительность тихая: кому не подходит работа среди громких коллег

Работа в общем пространстве с шумными коллегами может серьезно мешать концентрации, и универсальных психологических техник для абстрагирования здесь не существует, считает психофизиолог, нейропсихолог Татьяна Пушкарева. О том, какие решения действительно работают, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Mозг изначально настроен улавливать внешние сигналы, а потому полностью игнорировать шум без физической защиты практически невозможно, говорит психофизиолог. По её словам, многое зависит от типа нервной системы и индивидуальной чувствительности человека.

"У нас есть органы чувств, которые воспринимают внешние раздражители. Если шум, нужно что-то, что перекроет канал слуховой. Например, беруши или наушники", — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что для людей с более восприимчивой нервной системой единственным реальным выходом остаётся выбор более подходящих условий труда.

"Если человек восприимчивый, холерик, например, то он быстро раздражаемый. Это строение нервной системы такое. Что бы с собой ни делал внутри, ты все равно будешь ярче чувствовать звуки, чем, например, флегматик. Флегматика чуть труднее вывести из себя, потому что другое строение нервной системы". — пояснила нейропсихолог.

По словам эксперта, есть такое понятие как "слабая нервная система", которая усилит реакцию человека на внешние звуковые воздействия при работе в коллективе.