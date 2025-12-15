Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Как выявить микроменеджера и что делать
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:12

Коллектив шумный, производительность тихая: кому не подходит работа среди громких коллег

Шумное пространство работы снижает производительность — психолог Пушкарева

Работа в общем пространстве с шумными коллегами может серьезно мешать концентрации, и универсальных психологических техник для абстрагирования здесь не существует, считает психофизиолог, нейропсихолог Татьяна Пушкарева. О том, какие решения действительно работают, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Mозг изначально настроен улавливать внешние сигналы, а потому полностью игнорировать шум без физической защиты практически невозможно, говорит психофизиолог. По её словам, многое зависит от типа нервной системы и индивидуальной чувствительности человека.

"У нас есть органы чувств, которые воспринимают внешние раздражители. Если шум, нужно что-то, что перекроет канал слуховой. Например, беруши или наушники", — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что для людей с более восприимчивой нервной системой единственным реальным выходом остаётся выбор более подходящих условий труда.

"Если человек восприимчивый, холерик, например, то он быстро раздражаемый. Это строение нервной системы такое. Что бы с собой ни делал внутри, ты все равно будешь ярче чувствовать звуки, чем, например, флегматик. Флегматика чуть труднее вывести из себя, потому что другое строение нервной системы". — пояснила нейропсихолог.

По словам эксперта, есть такое понятие как "слабая нервная система", которая усилит реакцию человека на внешние звуковые воздействия при работе в коллективе.

"Тебя раздражают звуки падающей ручки, когда ты сосредоточен на бухгалтерском отчете, или хлопающие двери, или звуки ремонтных работ на улице. Это значит, что не очень для тебя работа. Либо надо пойти и подлечить психику. Это серьезно", — добавила специалист.

