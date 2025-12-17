Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:17

Работа с рюкзаком оказалась золотой: курьеры внезапно вырвались в лидеры по доходам

Зарплаты курьеров в России выросли на 26% за год — hh.ru

Доходы курьеров в России за последний год заметно опередили среднерыночные показатели, превратив эту профессию в одну из самых высокооплачиваемых среди массовых специальностей. На фоне устойчивого спроса работодатели продолжают повышать предложения, несмотря на куда более скромные ожидания самих соискателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы hh.ru.

Как изменилась зарплата курьеров

По данным hh.ru, за прошедший год зарплаты курьеров в России выросли на 26%. В среднем предлагаемый доход в этой сфере сейчас составляет около 146 тыс. рублей. Этот показатель существенно превышает общерыночный уровень.

Для сравнения, медианная предлагаемая зарплата по всем вакансиям в России в 2025 году составила 80,8 тыс. рублей. Таким образом, курьеры в среднем зарабатывают почти вдвое больше, чем большинство других работников, представленных на рынке труда.

Разрыв между ожиданиями и реальностью

При этом исследование фиксирует заметный разрыв между тем, сколько готовы платить работодатели, и тем, на какой доход рассчитывают сами курьеры. Средняя ожидаемая зарплата, указанная в резюме соискателей, составляет 53,5 тыс. рублей.

Этот уровень почти в три раза ниже фактических зарплатных предложений. Эксперты связывают такую разницу с тем, что часть соискателей ориентируется на неполную занятость или не учитывает бонусы, надбавки и переработки, которые формируют реальный доход в доставке.

Спрос и регионы-лидеры

В целом спрос на курьеров продолжает расти. По сравнению с 2024 годом количество вакансий увеличилось на 15%. Наиболее активно работодатели ищут курьеров в крупнейших экономических и логистических центрах страны.

В топ-5 регионов по числу вакансий для курьеров в 2025 году вошли Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан. Именно здесь сосредоточены крупные сервисы доставки и высокий объем онлайн-заказов.

Дискуссия о регулировании

На фоне роста численности курьеров и их доходов обсуждаются и вопросы регулирования отрасли. Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил запретить курьерам передвижение по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам на электровелосипедах.

Кроме того, он высказался за пересмотр терминологии в правилах дорожного движения. Фадеев предложил отказаться от использования термина "электровелосипед", оставив понятие "велосипед" только для транспорта, приводимого в движение мускульной силой человека.

