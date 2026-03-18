Бизнес-ланч
Бизнес-ланч
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:38

Нелюбимая работа выдает себя сразу: не пропускайте эти сигналы

Постоянное нежелание идти на работу по утрам может быть первым сигналом, что человеку пора задуматься о переменах в жизни, рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина. В беседе с NewsInfo специалист объяснила, как понять, что нужно менять сферу деятельности.

Главным внутренним признаком становится постоянное устойчивое ощущение, что работа перестает приносить интерес и вызывает отторжение, говорит эксперт. По ее словам, это не всегда говорит о необходимости менять профессию: иногда причина может быть в выгорании, коллективе или отношениях с руководством.

"Самое главное, когда человек утром встает и понимает, что ему совершенно неохота идти на работу не только сегодня, а вообще. Это и есть первый звонок, по которому нужно определять, потом другие критерии включать, чтобы себя проверить. Но это не всегда означает, что человеку нужно менять профиль работы. Возможно, он просто выгорел именно в этом коллективе, такое тоже бывает", — рассказала Булкина.

Эксперт также отметила, что насторожить должна ситуация, когда работа начинает буквально "валиться из рук", а каждый новый шаг ощущается недоделанным и нелюбимым. Отдельным сигналом она назвала постоянное недовольство со стороны руководства: в таком случае, по ее мнению, стоит сначала честно обсудить причины и понять, можно ли исправить ситуацию.

"Тут необходим откровенный разговор, то ли это личностные проблемы, то ли производственные. И если они решаемые, надо решать. Если не решаемы, тогда действительно нужно менять работу. Бывают абьюзивные отношения, или с человеком сработаться невозможно", — пояснила специалист.

Булкина подчеркнула, что решающим фактором все равно остается отношение самого человека к своему делу: когда работа не нравится годами, но человек ничего не меняет, никакие советы со стороны не помогут.

"Эти советы только для тех, кто действительно умеет думать, любит других и себя, уважает прежде всего себя и других и поэтому готов поменять что-то в своей жизни", — заключила собеседница NewsInfo.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

