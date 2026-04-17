Пенсионер считает деньги дома
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:20

Важен не только опыт: вот на какой критерий стали обращать внимание работодатели

Возраст действительно влияет на шансы трудоустройства, причем сложности возникают как у молодежи, так и у людей предпенсионного возраста, отметил HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян. О реальных возрастных барьерах при приеме на работу специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание "Комсомольская правда" сообщило, что в эфире радио "Комсомольская правда" известный хедхантер Алена Владимирская рассказала о том, почему в России людей старше пятидесяти лет не любят брать на работу.

Мурадян пояснил, что возрастной фактор продолжает играть заметную роль на рынке труда, несмотря на распространенное мнение об обратном. По его словам, работодатели часто избегают определенных категорий соискателей из-за юридических и организационных рисков.

"Палка о двух концах. Но справедливости ради скажу, что возраст, к сожалению, имеет значение. Если тебе до восемнадцати, с большим трудом берут на работу. Очень много вопросов про то, как часто будут приходить проверки из Роструда, Минтруда, из МВД, из прокуратуры", — отметил Мурадян.

Он добавил, что проблемы возникают и у кандидатов старше сорока пяти лет, особенно у тех, кто находится в предпенсионном возрасте. Работодатели опасаются сложностей с увольнением таких сотрудников. Кроме того, эксперт указал на еще один фактор, влияющий на решение работодателя — семейное положение кандидата. По его словам, нормы трудового законодательства, защищающие матерей с маленькими детьми, также иногда становятся причиной отказа в приеме на работу.

"Если неправильно уволишь, за их увольнение грозит уголовная ответственность. Многие работодатели банально предпочитают не связываться с этим. Ввиду того, что недавно вышел закон о том, что мать с ребенком до трех лет надо брать без испытательного срока, сразу по ТК РФ, и увольнять нельзя в течение трех лет", — пояснил эксперт.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

