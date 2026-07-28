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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:31

Уйти из офиса на обед можно не всегда: вот кто принимает решение

Возможность покидать территорию работодателя во время обеда и раньше определялась внутренними правилами организации, отметила психолог, карьерный консультант Анна Мухина. О том, вводит ли разъяснение Минтруда новое право для сотрудников, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Ранее стало известно, что сотрудник имеет право покидать рабочее место во время обеденного перерыва, если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка организации. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России. В ведомстве уточнили, что в период обеденного перерыва работник освобождается от выполнения трудовых обязанностей и может распоряжаться этим временем по своему усмотрению.

Мухина отметила, что порядок проведения обеда и возможность выхода за территорию организации традиционно устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. С этим документом работника должны знакомить при трудоустройстве, а основные условия рабочего дня фиксируются в трудовом договоре.

"В стандартной ситуации дают типовой трудовой договор, человек знакомится, подписывает, если возражений нет. На момент подписания человек может просить и даже требовать, если это связано с его здоровьем, чтобы эти условия внесли лично в его трудовой договор. Некая законодательная база, как проходит обед, кто чего куда покидает, не покидает, всегда была отдана на откуп работодателю", — пояснила Мухина.

Специалист добавила, что на режимных предприятиях выход за территорию во время перерыва может быть ограничен, однако в таком случае работодатель обычно организует столовую или доставку обедов. При этом внутренние правила не могут полностью лишать сотрудника обеденного перерыва.

"Считается, что сотрудник не должен обедать у себя за рабочим столом, за компьютером. Он должен отдыхать, переключиться, встать со своего рабочего места", — пояснила психолог.

По мнению Мухиной, разъяснение Минтруда не создает принципиально нового порядка, а лишь закрепляет уже сложившуюся практику. Конкретные условия обеда, возможность выхода с территории и специальные требования сотрудника должны быть отражены во внутренних документах и трудовом договоре.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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