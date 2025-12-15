Новая работа начинается не с работы: как влиться в коллектив без стресса

Успешная адаптация на новом месте работы во многом зависит от того, как выстроен первый рабочий день и насколько естественно ведет себя сам сотрудник, рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина. О правилах поведения в первые дни в компании она рассказала в беседе с NewsInfo.

В большинстве современных компаний процесс выхода на работу нового сотрудника давно структурирован и продуман заранее, рассказала эксперт. По ее словам, это связано с тем, что поиск и удержание персонала требует серьезных ресурсов, поэтому работодатели стараются снизить риски уже на этапе адаптации.

"В нормальных компаниях обычно существует такое понятие, как онбординг, то есть "принять на борт", принять в команду, адаптировать в команде. Как правило первый день сотрудника расписан почти по минутам. Он приходит к своему непосредственному руководителю или наставнику, знакомится с ним, знакомится со всеми необходимыми установочными инструкциями, техникой безопасности, оформляет документы в отделе кадров", — отметила эксперт.

Она добавила, что в последующие дни у человека появляется больше самостоятельности, однако базовые принципы поведения остаются прежними. Важно не замыкаться в себе, не бояться задавать вопросы и ориентироваться прежде всего на задачи, которые ставит руководитель, а также учитывать особенности коллектива.

"Самая большая проблема у новичков — все время сравнивать, считая свой опыт единственно правильным. Есть и такие люди, которые во всем видят неприятное. Лучше одеть розовые очки, в хорошем смысле этого слова, прагматические розовые очки, я бы так сказала, рациональные", — подчеркнула Булкина.

По ее словам, такой подход помогает быстрее встроиться в рабочие процессы и наладить коммуникации.

"Нужно быть человеком достаточно открытым, не стоит замыкаться в себе, все вопросы, которые вы задаете, задавайте открыто, интересуясь конкретным делом, без подвоха, не надо сразу высказывать свои суждения, сначала разобраться надо, что здесь, какие условия", — посоветовала эксперт.

Для налаживания крепких и добрых отношений с коллегами может понадобиться время, за один день это сделать невозможно, говорит специалист.