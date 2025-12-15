Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Токсичные коллеги
Токсичные коллеги
© freepik is licensed under public domain
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:09

Новая работа начинается не с работы: как влиться в коллектив без стресса

Первый день на новой работе определяет адаптацию сотрудника — HR-эксперт Булкина

Успешная адаптация на новом месте работы во многом зависит от того, как выстроен первый рабочий день и насколько естественно ведет себя сам сотрудник, рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина. О правилах поведения в первые дни в компании она рассказала в беседе с NewsInfo.

В большинстве современных компаний процесс выхода на работу нового сотрудника давно структурирован и продуман заранее, рассказала эксперт. По ее словам, это связано с тем, что поиск и удержание персонала требует серьезных ресурсов, поэтому работодатели стараются снизить риски уже на этапе адаптации.

"В нормальных компаниях обычно существует такое понятие, как онбординг, то есть "принять на борт", принять в команду, адаптировать в команде. Как правило первый день сотрудника расписан почти по минутам. Он приходит к своему непосредственному руководителю или наставнику, знакомится с ним, знакомится со всеми необходимыми установочными инструкциями, техникой безопасности, оформляет документы в отделе кадров", — отметила эксперт.

Она добавила, что в последующие дни у человека появляется больше самостоятельности, однако базовые принципы поведения остаются прежними. Важно не замыкаться в себе, не бояться задавать вопросы и ориентироваться прежде всего на задачи, которые ставит руководитель, а также учитывать особенности коллектива.

"Самая большая проблема у новичков — все время сравнивать, считая свой опыт единственно правильным. Есть и такие люди, которые во всем видят неприятное. Лучше одеть розовые очки, в хорошем смысле этого слова, прагматические розовые очки, я бы так сказала, рациональные", — подчеркнула Булкина.

По ее словам, такой подход помогает быстрее встроиться в рабочие процессы и наладить коммуникации.

"Нужно быть человеком достаточно открытым, не стоит замыкаться в себе, все вопросы, которые вы задаете, задавайте открыто, интересуясь конкретным делом, без подвоха, не надо сразу высказывать свои суждения, сначала разобраться надо, что здесь, какие условия", — посоветовала эксперт.

Для налаживания крепких и добрых отношений с коллегами может понадобиться время, за один день это сделать невозможно, говорит специалист.

"Можно создать первое впечатление, но отношения устанавливаются достаточно в длительный срок, вы узнаете своих коллег, насколько можно ценить их опыт, чему учиться, чему, наоборот, не учиться и так далее. Этого, знаете, пришел и поставил себя так, что все влюбились или, наоборот, все сказали, фу, какой неприятный человек, этого делать точно не стоит. С одного раза ничего не устанавливается", — отметила Булкина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шумное пространство работы снижает производительность — психолог Пушкарева сегодня в 15:12
Коллектив шумный, производительность тихая: кому не подходит работа среди громких коллег

Нейропсихолог Татьяна Пушкарева объяснила NewsInfo как сосредоточиться на работе в шумном коллективе.

Читать полностью » Молодые россияне чаще отказываются от вредных привычек — ТАСС сегодня в 8:04
Деньги больше не главное: молодёжь встречает новый год с неожиданными целями

Исследование показало, какие цели россияне ставят на 2026 год: от работы над собой и ментальным здоровьем до крупных покупок и финансовых планов.

Читать полностью » Бастрыкин берёт на контроль отравление детей в бассейне Нерюнгри — СК РФ сегодня в 4:26
13 подростков и один бассейн: обычное занятие привлекло внимание Следственного комитета

Массовое отравление подростков в бассейне спортивной школы в Нерюнгри привлекло внимание главы СК РФ и вышло на федеральный контроль.

Читать полностью » ЛДПР вносит законопроект о выплатах военным журналистам — Слуцкий сегодня в 3:40
Военкоры работают как бойцы, но защищены хуже: ЛДПР выносит вопрос на федеральный уровень

ЛДПР предлагает ввести государственные выплаты журналистам, работающим в зоне СВО, и семьям погибших корреспондентов. Законопроект уже направлен в Госдуму.

Читать полностью » Мошенники используют проверку качества воды для кражи денег — МВД вчера в 19:08
Предложение проверить воду оборачивается финансовым ударом: в зоне риска тысячи россиян

Звонки о проверке качества воды могут оказаться частью продуманной мошеннической цепочки, способной привести к потере денег и доступа к аккаунтам.

Читать полностью » Развивающие игрушки для детей до двух лет должны соответствовать сенситивным периодам — Софья Шапиро вчера в 18:31
Ребёнок злится из-за новой игрушки: причина оказалась совсем не в характере

Эксперт объяснила, почему развивающая игрушка может как помочь малышу, так и навредить, и на что родителям стоит обратить внимание.

Читать полностью » Восемь регионов показали свои сказки на выставке — Национальный центр Россия 13.12.2025 в 21:37
Россия рассказала свои сказки заново: восемь миров, где чудеса реальны

В Москве открылась "Книга сказок" — выставка, где восемь регионов России рассказывают свои истории и проверяют посетителей на способность верить в чудо.

Читать полностью » В Калужской области установили 77 проекционных переходов — Минтранс 13.12.2025 в 21:23
Пешеходам теперь светят звёзды с асфальта: Калуга обогнала Москву по технологиям

В Калужской области появляются пешеходные переходы, которые сами подсвечиваются в темноте. Как работает технология и зачем её внедряют?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Овощной суп по утрам снижает чувство голода — диетолог Елена Соломатина
Удар по мосту в Затоке перекрыл кратчайший маршрут поставок из Румынии — Юрий Кнутов
Происшествия
Мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке — EMSC
Экономика
Мишустин анонсировал создание комиссии по промышленности для стратегического планирования — Правительство РФ
Экономика
Россияне могут покрывать ипотечные платежи с помощью арендных поступлений — Юлия Юсова
Экономика
Новый бренд Trump от КЛВЗ будет включать водку, бренди, ликёры и даже пиво — Газета.Ru
Общество
Пароли с символами и цифрами признаны недостаточно надёжными — Дмитрий Завалишин
Общество
Анна Попова поручила обсудить школьное меню с аллергологами — Роспотребнадзор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet