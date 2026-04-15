Умственное истощение
Умственное истощение
© NewsInfo.Ru by Ирина Сереброва is licensed under public domain
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:51

Приходить раньше всех бесполезно: вот что действительно открывает путь к карьере

Карьерный рост не измеряется усталостью и переработками, а зависит от результата, объяснил независимый HR-эксперт, кандидат экономических наук Александр Сивогривов. О том, какую цену на самом деле приходится платить за успех, он рассказал в беседе с NewsInfo.

Сивогривов считает, что идея о неизбежности переработок ради успеха — скорее миф, чем правило. По его словам, важнее понимать цели и системно двигаться к ним, а не ориентироваться на количество потраченных часов.

Он отметил, что истории о "легком успехе" — это редкие случаи, которые не отражают реальной картины. В большинстве ситуаций за карьерным ростом стоит длительная и последовательная работа.

"Карьеру можно построить тогда, когда понимаешь, что надо работать. Стресс, не стресс, это уже вторично. Это результаты большого-большого-большого труда. Чтобы что-то достигать, надо просто работать. Неважно, перенапряжение, переработки, понимать какая цель и двигаться к этой цели", — отметил Сивогривов.

Эксперт отдельно подчеркнул, что переработки сами по себе не являются показателем эффективности. Он указал, что стремление задерживаться на работе ради видимости может даже вызвать вопросы у работодателя.

"Это называется "мерилом работы являлась усталость". Это не так. Мерилом работы является результат. Если человек думает, что если он приходит раньше, а уходит позже, то его кто-то заметит, ему будут карьерные возможности. Это не работает. Если человек приходит раньше, уходит позже, делает определенный объем работы, может возникнуть вопрос. А ему это настолько тяжело дается, что он не успевает в рабочее время? ", — пояснил специалист.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Читайте также

Россияне чувствуют инфляцию не по отчетам: вот что сильнее всего бьет по кошельку 13.04.2026 в 14:40

Экономист Владимир Косой объяснил NewsInfo причины инфляционных тревог россиян.

Читать полностью » Не айтишники и не рабочие: кто неожиданно рискует остаться без работы из-за Telegram 07.04.2026 в 15:19

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал NewsInfo, кто может потерять работу из-за замедления Telegram.

Читать полностью » Строительный рынок не отпускает дешевую рабочую силу: почему отказ от мигрантов откладывается 30.03.2026 в 14:09

Эксперт по миграционной политике Юрий Крупнов назвал NewsInfo невозможным в настоящее отказ от услуг граждан иностранных государств в строительной сфере России.

Читать полностью » Торговые точки пустеют по всей стране: почему конкуренция изменилась до неузнаваемости 30.03.2026 в 12:26

Бизнес-консультант Татьяна Коробейникова объяснила NewsInfo причины массового закрытия торговых точек.

Читать полностью » Деньги на привязи: годовые вклады в апреле стали ловушкой для накоплений россиян 17.03.2026 в 11:58

В апреле 2026 года на фоне рыночных ожиданий по ключевой ставке Банка России вкладчики ищут баланс между фиксацией дохода и сохранением гибкости капитала в условиях снижающихся ставок по банковским продуктам.

Читать полностью » Рубль в зоне турбулентности: факторы, влияющие на курс национальной валюты в марте 15.03.2026 в 0:34

Финансовый рынок начал весну с заметной динамики, заставляя участников торгов пересматривать свои ожидания на ближайшие недели в условиях новой реальности.

Читать полностью » Золотая клетка в новостройке: сколько на самом деле приходится отдавать за квартиру в мегаполисе 14.03.2026 в 23:19

Эксперты оценили реальную нагрузку на семейный бюджет при покупке жилья, выделив главные финансовые барьеры для тех, кто планирует новоселье.

Читать полностью » Цифровая проверка против обмана: как за пару минут найти лишние строки в счетах за жилье 14.03.2026 в 18:00

В квитанциях многих россиян обнаружилась досадная путаница, заставляющая переплачивать за привычный комфорт в подъезде, игнорируя базовые права владельцев.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Италия юридически закрепила право сотрудников на оплачиваемый отпуск по уходу за питомцем
Садоводство
Сад становится ловушкой для вредителей: эти растения своим запахом спасают урожай
Еда
Свежеобжаренный кофе удивляет сроками: вот когда зерно становится вкусным
Недвижимость
Выбор освещения для комнатных растений: советы по типам ламп в 2026 году
Наука
Путешествие сквозь миллионы лет: необычная бактерия, найденная в сибирских скважинах
Авто и мото
Иллюзия идеального состояния: как продавцы скрывают последствия ДТП и ошибки электроники
Общество
Одинокая жизнь запускает опасный процесс: организм реагирует совсем не случайно
Наука
Космическая гостья уже рядом: шанс увидеть ее стремительно тает
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

