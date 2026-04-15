Приходить раньше всех бесполезно: вот что действительно открывает путь к карьере

Карьерный рост не измеряется усталостью и переработками, а зависит от результата, объяснил независимый HR-эксперт, кандидат экономических наук Александр Сивогривов. О том, какую цену на самом деле приходится платить за успех, он рассказал в беседе с NewsInfo.

Сивогривов считает, что идея о неизбежности переработок ради успеха — скорее миф, чем правило. По его словам, важнее понимать цели и системно двигаться к ним, а не ориентироваться на количество потраченных часов.

Он отметил, что истории о "легком успехе" — это редкие случаи, которые не отражают реальной картины. В большинстве ситуаций за карьерным ростом стоит длительная и последовательная работа.

"Карьеру можно построить тогда, когда понимаешь, что надо работать. Стресс, не стресс, это уже вторично. Это результаты большого-большого-большого труда. Чтобы что-то достигать, надо просто работать. Неважно, перенапряжение, переработки, понимать какая цель и двигаться к этой цели", — отметил Сивогривов.

Эксперт отдельно подчеркнул, что переработки сами по себе не являются показателем эффективности. Он указал, что стремление задерживаться на работе ради видимости может даже вызвать вопросы у работодателя.