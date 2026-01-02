Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:55

Рабочие места есть, специалистов нет: почему бизнес всё чаще берёт социальную нагрузку на себя

Регионы сместили приоритет с промзон на привлечение кадров — Смекалин

Привлечение квалифицированных специалистов становится решающим условием для развития инновационных бизнес-проектов в российских регионах. Без кадров даже самые современные промышленные площадки теряют смысл, поэтому акцент постепенно смещается с инфраструктуры на условия жизни и работы сотрудников. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин.

От промышленных зон — к людям

По словам Смекалина, подход регионов к развитию экономики за последние годы заметно изменился. Если раньше ключевой задачей было создание индустриальных парков и промышленных зон, то сегодня приоритетом становится кадровое обеспечение новых производств.

Регионы активно работают над формированием условий, которые позволят привлекать и удерживать специалистов. На первый план выходят программы социального развития, строительство служебного и арендного жилья, а также различные корпоративные инициативы, направленные на повышение качества жизни работников.

"Сейчас все понимают, что ключевое — это обеспечить бизнес кадрами. И поэтому на первый план выходят проекты социального развития, проекты создания служебного жилья, арендного жилья, различных корпоративных программ", — сказал директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин.

Роль бизнеса и ограничения регионов

Глава АИРР отметил, что подобные инициативы особенно важно поддерживать на региональном уровне. Однако не всегда у субъектов федерации хватает собственных ресурсов для реализации масштабных социальных проектов, необходимых для привлечения специалистов.

В таких случаях многое зависит от самого бизнеса. Крупные и финансово устойчивые компании способны инвестировать в жильё и социальную инфраструктуру, создавая комфортные условия для сотрудников. Однако, как подчеркнул Смекалин, подобная модель возможна далеко не всегда, особенно в регионах с ограниченными экономическими возможностями.

"Не всегда, к сожалению, регион может собственными ресурсами это сделать. Хорошо, если бизнес достаточно мощный и может вложиться", — добавил он.

Кадры для науки и долгосрочный эффект

Отдельное внимание, по словам директора ассоциации, государство уделяет привлечению кадров в научную сферу. Перед страной поставлена амбициозная задача — максимально усилить кадровый потенциал научных и исследовательских проектов.

Смекалин отметил, что изменения уже заметны в системе подготовки специалистов. В частности, корректируется структура приёма в вузы и распределение бюджетных мест, что должно лучше соответствовать потребностям экономики и науки.

"Тенденция сейчас меняется — меняется структура приема, структура выделения бюджетных мест в высших учебных заведениях", — отметил Александр Смекалин.

Ожидания от новой политики

По оценке эксперта, результаты этих изменений станут заметны не сразу. Формирование квалифицированных кадров требует времени, однако уже в ближайшие годы можно ожидать первых эффектов от проводимой политики.

Таким образом, успешное развитие инновационных регионов всё больше зависит не от количества заводов и технопарков, а от способности создать привлекательную среду для специалистов — как в производстве, так и в науке.

