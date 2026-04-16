Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:44

Четырехдневка оказалась не такой выгодной: за красивой идеей спрятан опасный нюанс

Четырехдневная рабочая неделя не может быть универсальным решением, поскольку обычная пятидневка выверена с точки зрения физиологии, пояснил генеральный директор Клинского института охраны и условий труда Олег Косырев. В беседе с NewsInfo эксперт объяснил, почему четырехдневка не лучший вариант рабочего графика.

Ранее издание "Газета.ру" сообщило, что в Федерации независимых профсоюзов России сочли введение четырехдневной рабочей недели экономически опасным.

Косырев считает, что стандартная пятидневная рабочая неделя появилась не случайно, а как результат серьезной проработки с точки зрения нагрузки на организм и восстановления. По его словам, такая норма изначально формировалась прежде всего для тех, кто занят тяжелым физическим трудом, а не для офисных сотрудников.

"Человек работает пять дней в неделю, восемь часов, это та нагрузка, которую человек спокойно переносит и нормально восстанавливается. У него достаточно времени на личную жизнь, сон, отдых, чтобы восстановиться", — отметил Косырев.

Он добавил, что в законодательстве уже предусмотрены исключения для тех, кто трудится во вредных условиях: для таких работников действуют сокращенная неделя и дополнительные отпуска. Эксперт подчеркнул, что разговоры о всеобщем сокращении или увеличении рабочего времени носят скорее популистский характер, поскольку условия труда и возможности людей слишком различаются.

По мнению специалиста, четырехдневка в ближайшей перспективе не нужна всем без исключения, в том числе потому, что для части работников сокращение времени напрямую означает снижение дохода. Он согласился с тем, что такой формат не может быть универсальной моделью для всего рынка труда.

