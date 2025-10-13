Бешенство не прощает ошибок: почему промедление после укуса может стоить жизни

Случаи укусов животных происходят чаще, чем кажется — на улице, на даче или даже с домашними питомцами. Однако далеко не все знают, как действовать в первые минуты. Между тем промедление в этой ситуации может стоить жизни. Об опасности вируса бешенства и правилах защиты рассказала врач-педиатр и кардиолог клиники Юлия Савина.

"Бешенство — это одна из немногих инфекций, которую человечество до сих пор не умеет лечить. И это первый момент", — отметила Савина.

"А второй момент — при заражении человека вирусом бешенства смертность наступает в 100% случаев".

Почему бешенство так опасно

Бешенство — вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека и животных. Вирус передаётся через слюну заражённого животного при укусе или ослюнении повреждённой кожи. После попадания в организм он продвигается по нервным волокнам к головному мозгу, вызывая необратимые воспалительные процессы.

Заболевание встречается редко, но почти всегда заканчивается летально, если не была проведена экстренная вакцинация.

"Промедление даже на несколько дней может быть опасным — вплоть до летального исхода", — подчеркнула врач.

Как быстро нужно действовать

По словам Савиной, вакцинацию нужно начинать в день укуса, без ожидания анализов или наблюдения за животным. Это связано с тем, что инкубационный период болезни может быть непредсказуемым.

"Прививку от вируса делают шесть раз, начиная в день укуса", — уточнила специалист.

Инкубационный период может длиться от 1-3 месяцев до 1-3 лет. Всё зависит от того, куда пришёлся укус: чем ближе рана к голове, тем быстрее вирус доберётся до нервной системы.

Что делать сразу после укуса: пошаговая инструкция

Промойте рану. Немедленно тщательно промойте место укуса водой с мылом не менее 10 минут. Это уменьшит концентрацию вируса. Обработайте антисептиком. Используйте раствор йода, перекись водорода или хлоргексидин. Не зашивайте рану самостоятельно. Швы могут "запереть" вирус под кожей. Эту процедуру должен проводить только врач. Обратитесь в травмпункт. Даже если животное домашнее, необходимо начать курс вакцинации. Сообщите о животном. Если возможно, передайте его ветеринарам для наблюдения.

Сравнение: вакцинация и отсутствие лечения