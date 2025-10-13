Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лиса с оскаленными зубами
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:21

Бешенство не прощает ошибок: почему промедление после укуса может стоить жизни

Врач Юлия Савина напомнила о смертельной опасности вируса бешенства

Случаи укусов животных происходят чаще, чем кажется — на улице, на даче или даже с домашними питомцами. Однако далеко не все знают, как действовать в первые минуты. Между тем промедление в этой ситуации может стоить жизни. Об опасности вируса бешенства и правилах защиты рассказала врач-педиатр и кардиолог клиники Юлия Савина.

"Бешенство — это одна из немногих инфекций, которую человечество до сих пор не умеет лечить. И это первый момент", — отметила Савина.
"А второй момент — при заражении человека вирусом бешенства смертность наступает в 100% случаев".

Почему бешенство так опасно

Бешенство — вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека и животных. Вирус передаётся через слюну заражённого животного при укусе или ослюнении повреждённой кожи. После попадания в организм он продвигается по нервным волокнам к головному мозгу, вызывая необратимые воспалительные процессы.

Заболевание встречается редко, но почти всегда заканчивается летально, если не была проведена экстренная вакцинация.

"Промедление даже на несколько дней может быть опасным — вплоть до летального исхода", — подчеркнула врач.

Как быстро нужно действовать

По словам Савиной, вакцинацию нужно начинать в день укуса, без ожидания анализов или наблюдения за животным. Это связано с тем, что инкубационный период болезни может быть непредсказуемым.

"Прививку от вируса делают шесть раз, начиная в день укуса", — уточнила специалист.

Инкубационный период может длиться от 1-3 месяцев до 1-3 лет. Всё зависит от того, куда пришёлся укус: чем ближе рана к голове, тем быстрее вирус доберётся до нервной системы.

Что делать сразу после укуса: пошаговая инструкция

  1. Промойте рану. Немедленно тщательно промойте место укуса водой с мылом не менее 10 минут. Это уменьшит концентрацию вируса.

  2. Обработайте антисептиком. Используйте раствор йода, перекись водорода или хлоргексидин.

  3. Не зашивайте рану самостоятельно. Швы могут "запереть" вирус под кожей. Эту процедуру должен проводить только врач.

  4. Обратитесь в травмпункт. Даже если животное домашнее, необходимо начать курс вакцинации.

  5. Сообщите о животном. Если возможно, передайте его ветеринарам для наблюдения.

Сравнение: вакцинация и отсутствие лечения

Действие Результат Риск
Вакцинация в день укуса Формируется стойкий иммунитет, предотвращает развитие болезни Минимальный
Отсрочка на 1-3 дня Частичная защита, возможен прорыв вируса Средний
Полный отказ от прививки Инфекция поражает ЦНС, летальный исход 100%

Кто чаще подвергается риску

  • Люди, работающие с животными (ветеринары, кинологи).

  • Жители частных домов и дач, где много бездомных кошек и собак.

  • Дети, которые играют с животными и могут не заметить укус.

  • Туристы и путешественники, особенно в регионах, где распространено бешенство среди диких животных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Решить подождать несколько дней, чтобы "посмотреть, не бешеная ли собака".
    Последствие: Потеря времени и невозможность предотвратить болезнь.
    Альтернатива: Начать вакцинацию немедленно, даже если животное кажется здоровым.

  • Ошибка: Надеяться на иммунитет после старых прививок.
    Последствие: Прививка от бешенства не создаёт пожизненной защиты.
    Альтернатива: Каждый укус требует нового курса вакцинации.

  • Ошибка: Обрабатывать рану спиртом и не обращаться к врачу.
    Последствие: Вирус может проникнуть глубже в ткани.
    Альтернатива: Использовать мыло и антисептики, затем обратиться за медицинской помощью.

А что если животное домашнее?

Даже если укусил знакомый питомец, нельзя исключать риск. Домашние животные тоже могут заразиться бешенством от диких зверей. Исключение делают только тогда, когда питомец привит и находится под наблюдением ветеринара.

"Если животное неизвестное, то вакцинироваться надо в 100% случаев, потому что ничего, кроме вакцинации, не защитит", — добавила Савина.

Как проходит вакцинация от бешенства

Курс вакцинации состоит из шести инъекций, которые ставятся по определённой схеме:

  • день 0 - в день обращения;

  • день 3 - через три дня;

  • день 7 - через неделю;

  • день 14;

  • день 30;

  • день 90 - заключительная доза.

Иногда дополнительно вводится иммуноглобулин — это препарат, содержащий готовые антитела, который обеспечивает мгновенную защиту до формирования собственного иммунитета.

Побочные эффекты и противопоказания

Современные вакцины безопасны и хорошо переносятся. Возможны лёгкие реакции: покраснение в месте укола, слабость, кратковременное повышение температуры.

Противопоказаний нет — вакцинацию проводят даже беременным и людям с хроническими заболеваниями, поскольку риск заражения гораздо выше.

