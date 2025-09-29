Бешенство остаётся смертельным: мифы, которые мешают защититься

28 сентября во всём мире отмечают День борьбы с бешенством. Эта дата напоминает: единственным надёжным способом защиты остаётся ежегодная вакцинация животных. В Москве прививку можно сделать бесплатно в любой государственной ветклинике — причём не только в стационаре, но и на дому или в мобильных пунктах, работающих по графику.

Ветеринарный врач столичной госветслужбы Геннадий Погребняк рассказал о самых распространённых заблуждениях, из-за которых многие владельцы недооценивают опасность инфекции.

Миф первый: бешенство чаще переносят собаки

На самом деле главные переносчики вируса — дикие животные: лисы, енотовидные собаки, ежи и волки. Среди домашних питомцев именно кошки чаще собак становятся "связующим звеном" между дикой природой и человеком. Поэтому вакцинация обязательна не только для собак, но и для кошек, а также для хорьков и енотов.

Миф второй: бешеные животные всегда агрессивны

Болезнь проявляется по-разному. Существует буйная форма, при которой животные становятся злыми и нападают, но есть и тихая форма. Тогда питомец, напротив, выглядит ласковым, ведёт себя заторможенно и теряет осторожность перед людьми. Такой вариант не менее опасен.

Правило простое: если животное чужое и неизвестно, привито ли оно, лучше не контактировать с ним — даже если оно само тянется к вам.

Миф третий: бешеные животные не пьют воду

Симптом гидрофобии — боязнь воды — характерен только для одной из форм заболевания. Но далеко не все заражённые особи отказываются от питья. Делать выводы только на основании этого признака нельзя.

Миф четвёртый: заразиться можно, просто погладив животное

Вирус не проникает через неповреждённую кожу. Опасность представляет попадание слюны больного животного на слизистые оболочки (глаза, рот, нос) или на открытые ранки. Само по себе поглаживание не передаёт инфекцию, но осторожность всё же нужна.

Миф пятый: можно сдать анализ на бешенство у живого животного

Такого анализа не существует. Исследования проводят только посмертно — по ткани головного мозга.

Миф шестой: бешенство можно вылечить

Это самое опасное заблуждение. Болезнь неизлечима и смертельна после появления симптомов. Единственный шанс спастись — экстренная вакцинация в течение первых 48 часов после контакта с потенциально заражённым животным.

Миф седьмой: после укуса делают 40 уколов в живот

Современная схема лечения совершенно иная. Теперь требуется всего шесть уколов, которые вводятся в плечо по определённому графику на протяжении 90 дней. Такие вакцины переносятся гораздо легче, чем препараты прошлого века.

Сравнение старых и новых схем вакцинации человека