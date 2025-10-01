Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лиса с оскаленными зубами
Лиса с оскаленными зубами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:09

Бешенство не прощает ошибок: главный шаг, который спасает жизнь

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства у животных и людей

Бешенство — одно из самых опасных вирусных заболеваний, общих для животных и человека. Оно поражает нервную систему и почти всегда заканчивается смертельно, если своевременно не начать лечение. Врачи регионального Управления Роспотребнадзора напомнили, что заражение происходит в основном через укусы инфицированных животных, и рассказали о мерах защиты.

"Бешенство — вирусная болезнь диких и домашних животных, от которых может заразиться человек. Инфицирование людей обычно происходит в результате укуса зараженным животным", — пишут специалисты Роспотребнадзора.

Ситуация с бешенством в регионе

По данным ведомства, в 2025 году в области среди животных зарегистрирован один подтвержденный случай бешенства. При этом случаев заражения людей не фиксировалось уже более 60 лет — последний раз болезнь диагностировали в 1963 году. Это стало возможным благодаря прививкам, работе ветеринарных служб и систематической профилактике.

Основные правила профилактики

Специалисты напоминают, что предотвратить болезнь проще, чем лечить её последствия:

  • регулярно прививайте собак и кошек;

  • исключайте контакты домашних питомцев с дикими животными;

  • держите служебных и домашних животных в помещениях или на привязи;

  • не приносите домой диких зверей;

  • избегайте общения с бездомными и больными животными.

Здоровые дикие звери обычно избегают людей. Если же лиса, енот или другое животное появляется в населённом пункте и ведёт себя нехарактерно, это тревожный сигнал.

Чем опасна падаль и бездомные животные

Питомцы могут заразиться вирусом при контакте с инфицированными собратьями или дикими зверями. Поэтому найденных на улице кошек и собак не стоит сразу забирать домой. Если всё же принято решение приютить животное, важно как можно скорее показать его ветеринару и сделать прививку от бешенства.

Первая помощь при укусе

Если избежать контакта с животным не удалось, необходимо действовать немедленно:

  1. промыть рану струёй воды с мылом;

  2. обработать края антисептиком или 5% настойкой йода;

  3. наложить стерильную повязку;

  4. в течение суток обратиться к врачу;

  5. при необходимости пройти курс антирабической вакцинации.

Чем раньше начата вакцинация, тем быстрее формируется иммунитет, способный защитить от развития болезни.

Важность наблюдения за животным

"Очень важно одновременно с обращением к врачу принять меры в отношении животного. Его необходимо изолировать и вызвать специалиста ветеринарной службы для консультации и организации наблюдения", — напоминают в Роспотребнадзоре.

Если укус нанесло внешне здоровое домашнее животное, его помещают под наблюдение на 10 дней. За этот срок становится ясно, заражено оно или нет.

Сравнение: привитые и непривитые животные

Животное Риск заражения человека Меры профилактики
Привитое Минимальный Регулярная вакцинация
Непривитое Высокий Срочная вакцинация и изоляция
Дикое Очень высокий Избегать контактов

Советы шаг за шагом для владельцев животных

  1. Вакцинируйте питомцев раз в год.

  2. Не допускайте бесконтрольных прогулок.

  3. Не позволяйте собаке или кошке контактировать с дикими животными.

  4. Следите за изменениями в поведении питомца.

  5. При малейшем подозрении на болезнь обращайтесь к ветеринару.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Не делать прививку → риск заражения → ежегодная вакцинация.

  • Игнорировать укус → развитие смертельной болезни → немедленный визит к врачу.

  • Принести домой дикого зверя → опасность заражения семьи → оставить животное в естественной среде.

А что если животное укусило ребёнка?

У детей риск заражения выше, так как их иммунная система более уязвима. В этом случае особенно важно немедленно обратиться к врачу, не откладывая даже на несколько часов.

FAQ

Насколько опасен контакт без укуса?
Если слюна животного попадает на кожу без повреждений, риск минимален. Но при царапинах и ссадинах заражение возможно.

Можно ли вылечить бешенство без прививки?
Нет, болезнь смертельна. Спасти может только вакцинация, начатая вовремя.

Как понять, что животное заражено?
Признаки: агрессия, отсутствие страха перед человеком, обильное слюноотделение, судороги.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

У 30% кошек появляются чёрные выделения вокруг глаз вчера в 16:06

Кошка трёт глаза и плачет? Этот симптом может указывать на серьёзное заболевание

Чёрные корочки у глаз кошки могут быть безобидными, а могут сигнализировать о болезни. Как отличить одно от другого и чем помочь питомцу?

Читать полностью » Кошки выбирают хозяев по определённым поведенческим признакам вчера в 15:30

Почему кошки игнорируют некоторых людей: секреты кошачьей психологии

Кошки далеко не со всеми готовы дружить. Кто попадает в их "чёрный список" и как заслужить доверие усатого любимца?

Читать полностью » 80% владельцев животных неправильно хранят корм вчера в 15:03

Храните корм на кухне? Готовьтесь к неприятным сюрпризам — вот почему

Даже лучший корм станет опасным без правильного хранения. Как сохранить еду для питомца свежей и полезной?

Читать полностью » Кошки определённого окраса чаще страдают от проблем с пищеварением вчера в 14:41

Срочно к ветеринару, если заметили это в рвотных массах кошки — счёт идёт на часы

Рвота у кошки может быть как естественной реакцией, так и тревожным сигналом. Как понять разницу и чем помочь питомцу?

Читать полностью » Котенок нуждается в особом внимании и заботе, чтобы быстро адаптироваться вчера в 14:25

Соседи завидуют вашему котёнку? Эти 10 секретов сделают его идеальным питомцем

Котёнок в доме — это радость и новые заботы. Какие шаги помогут быстрее адаптировать малыша и создать для него комфортные условия?

Читать полностью » Охота на мух является природным инстинктом кошек вчера в 13:43

Ловит мух даже во сне: древние инстинкты кошек выходят из-под контроля

Почему кошки ловят мух даже после сытного обеда, и насколько безопасно есть этих насекомых?

Читать полностью » Защитный слой рыб разрушается при контакте с руками вчера в 13:29

Ваш аквариум — зона отчуждения: 5 причин, почему нельзя гладить рыбок руками

Почему аквариумных рыбок нельзя гладить, даже если очень хочется? Вся правда о хрупкой защите этих питомцев и безопасных правилах ухода.

Читать полностью » Особенности зрения хомяков приводят к опасным падениям вчера в 12:40

Ваш хомяк хочет разбиться? Шокирующая правда о прыжках домашних грызунов

Почему хомяки так любят прыгать вниз и кажется, будто они делают это осознанно? Разбираемся в причинах и даём советы по безопасности.

Читать полностью »

Новости
СФО

Маршрут "Путь преображения" из Салехарда занял 2-е место на конкурсе "PRO туризм-2025"
Технологии

Epic Games: отказы при установке магазина на iOS снизились на 60% после iOS 18.6
Питомцы

Ветеринары: кошки будят хозяев чаще всего из-за голода
Авто и мото

Ветеринар из Москвы заявил о риске травм собак при поездке без фиксации
УрФО

Уральская ассоциация туризма: Турция делает ставку на российских туристов
Спорт и фитнес

Учёные: тренировки с собственным весом снижают риск заболеваний и улучшают сон
Красота и здоровье

Дефицит витамина В1 вызывает головные боли и потерю координации — врач Андрей Васильев
Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко потратят 500 млн рублей на реставрацию дачи Фаберже
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet