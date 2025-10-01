Бешенство не прощает ошибок: главный шаг, который спасает жизнь

Бешенство — одно из самых опасных вирусных заболеваний, общих для животных и человека. Оно поражает нервную систему и почти всегда заканчивается смертельно, если своевременно не начать лечение. Врачи регионального Управления Роспотребнадзора напомнили, что заражение происходит в основном через укусы инфицированных животных, и рассказали о мерах защиты.

"Бешенство — вирусная болезнь диких и домашних животных, от которых может заразиться человек. Инфицирование людей обычно происходит в результате укуса зараженным животным", — пишут специалисты Роспотребнадзора.

Ситуация с бешенством в регионе

По данным ведомства, в 2025 году в области среди животных зарегистрирован один подтвержденный случай бешенства. При этом случаев заражения людей не фиксировалось уже более 60 лет — последний раз болезнь диагностировали в 1963 году. Это стало возможным благодаря прививкам, работе ветеринарных служб и систематической профилактике.

Основные правила профилактики

Специалисты напоминают, что предотвратить болезнь проще, чем лечить её последствия:

регулярно прививайте собак и кошек ;

исключайте контакты домашних питомцев с дикими животными;

держите служебных и домашних животных в помещениях или на привязи;

не приносите домой диких зверей;

избегайте общения с бездомными и больными животными.

Здоровые дикие звери обычно избегают людей. Если же лиса, енот или другое животное появляется в населённом пункте и ведёт себя нехарактерно, это тревожный сигнал.

Чем опасна падаль и бездомные животные

Питомцы могут заразиться вирусом при контакте с инфицированными собратьями или дикими зверями. Поэтому найденных на улице кошек и собак не стоит сразу забирать домой. Если всё же принято решение приютить животное, важно как можно скорее показать его ветеринару и сделать прививку от бешенства.

Первая помощь при укусе

Если избежать контакта с животным не удалось, необходимо действовать немедленно:

промыть рану струёй воды с мылом; обработать края антисептиком или 5% настойкой йода; наложить стерильную повязку; в течение суток обратиться к врачу; при необходимости пройти курс антирабической вакцинации.

Чем раньше начата вакцинация, тем быстрее формируется иммунитет, способный защитить от развития болезни.

Важность наблюдения за животным

"Очень важно одновременно с обращением к врачу принять меры в отношении животного. Его необходимо изолировать и вызвать специалиста ветеринарной службы для консультации и организации наблюдения", — напоминают в Роспотребнадзоре.

Если укус нанесло внешне здоровое домашнее животное, его помещают под наблюдение на 10 дней. За этот срок становится ясно, заражено оно или нет.

Сравнение: привитые и непривитые животные