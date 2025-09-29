Жажда воды превращается в кошмар: главный симптом, который не оставляет надежды
Бешенство — одно из самых опасных инфекционных заболеваний, которое до сих пор не утратило своей актуальности. Медики подчеркивают: при появлении первых симптомов болезнь становится смертельной, и спасти пациента уже невозможно. Единственный шанс на выживание — это своевременная вакцинация до развития клинической картины.
"Продромальная стадия длится 1-3 дня и характеризуется общими симптомами: повышением температуры, болью в месте укуса, которая может ощущаться как зуд или жжение, угнетенным состоянием, бессонницей", — отметила врач Екатерина Демьяновская.
Как протекает болезнь
Заражение происходит через укус или попадание слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистые оболочки. Вирус бешенства поражает нервную систему и постепенно распространяется по организму. Болезнь развивается поэтапно:
-
Продромальная стадия — сопровождается слабостью, недомоганием, повышением температуры и локальными болями в месте укуса.
-
Стадия возбуждения — проявляется судорогами, повышенной чувствительностью к свету и звукам, а также характерной гидрофобией (боязнью воды).
-
Терминальная стадия — смена возбуждения параличами, поражение дыхательного центра и смерть.
"Спазмы и возбуждение сменяются параличами, что знаменует начало терминальной стадии. Смерть наступает от паралича дыхательного центра", — добавила Демьяновская.
Сравнение стадий бешенства
|Стадия
|Длительность
|Симптомы
|Исход
|Продромальная
|1-3 дня
|слабость, температура, боль или зуд в месте укуса
|переход к следующей стадии
|Возбуждения
|2-3 дня
|гидрофобия, спазмы, агрессивность, судороги
|быстрое ухудшение
|Терминальная
|1-2 дня
|параличи, угнетение дыхания, потеря сознания
|смерть
Советы шаг за шагом
-
При укусе или ослюнении немедленно промыть рану большим количеством мыльной воды.
-
Обработать края повреждения антисептиком (например, раствором йода).
-
Как можно скорее обратиться в травмпункт или инфекционное отделение.
-
Сообщить врачу все детали: время контакта, вид животного, обстоятельства нападения.
-
Пройти курс вакцинации и при необходимости ввести антирабический иммуноглобулин.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование укуса → развитие вируса → срочное обращение к врачу и вакцинация.
-
Самостоятельное лечение → потеря драгоценного времени → обращение в травмпункт сразу после инцидента.
-
Отказ от вакцинации после контакта → 100% летальный исход → полный курс прививок, даже если животное выглядело здоровым.
А что если…
Если животное, которое укусило, домашнее и на учете у ветеринара, его наблюдают в течение 10 дней. Если у него не проявляются признаки бешенства, курс вакцинации могут завершить досрочно. Но начинать прививки нужно сразу, не дожидаясь результатов наблюдения.
FAQ
Можно ли заразиться бешенством без укуса?
Да, при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистые.
Сколько стоит вакцинация?
Прививки от бешенства делают бесплатно в государственных медучреждениях.
Нужно ли лечить маленькую царапину?
Да, даже минимальный контакт с подозрительным животным требует обращения к врачу.
