Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лиса с оскаленными зубами
Лиса с оскаленными зубами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:15

Жажда воды превращается в кошмар: главный симптом, который не оставляет надежды

Врач Екатерина Демьяновская назвала первые симптомы бешенства у человека

Бешенство — одно из самых опасных инфекционных заболеваний, которое до сих пор не утратило своей актуальности. Медики подчеркивают: при появлении первых симптомов болезнь становится смертельной, и спасти пациента уже невозможно. Единственный шанс на выживание — это своевременная вакцинация до развития клинической картины.

"Продромальная стадия длится 1-3 дня и характеризуется общими симптомами: повышением температуры, болью в месте укуса, которая может ощущаться как зуд или жжение, угнетенным состоянием, бессонницей", — отметила врач Екатерина Демьяновская.

Как протекает болезнь

Заражение происходит через укус или попадание слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистые оболочки. Вирус бешенства поражает нервную систему и постепенно распространяется по организму. Болезнь развивается поэтапно:

  1. Продромальная стадия — сопровождается слабостью, недомоганием, повышением температуры и локальными болями в месте укуса.

  2. Стадия возбуждения — проявляется судорогами, повышенной чувствительностью к свету и звукам, а также характерной гидрофобией (боязнью воды).

  3. Терминальная стадия — смена возбуждения параличами, поражение дыхательного центра и смерть.

"Спазмы и возбуждение сменяются параличами, что знаменует начало терминальной стадии. Смерть наступает от паралича дыхательного центра", — добавила Демьяновская.

Сравнение стадий бешенства

Стадия Длительность Симптомы Исход
Продромальная 1-3 дня слабость, температура, боль или зуд в месте укуса переход к следующей стадии
Возбуждения 2-3 дня гидрофобия, спазмы, агрессивность, судороги быстрое ухудшение
Терминальная 1-2 дня параличи, угнетение дыхания, потеря сознания смерть

Советы шаг за шагом

  1. При укусе или ослюнении немедленно промыть рану большим количеством мыльной воды.

  2. Обработать края повреждения антисептиком (например, раствором йода).

  3. Как можно скорее обратиться в травмпункт или инфекционное отделение.

  4. Сообщить врачу все детали: время контакта, вид животного, обстоятельства нападения.

  5. Пройти курс вакцинации и при необходимости ввести антирабический иммуноглобулин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование укуса → развитие вируса → срочное обращение к врачу и вакцинация.

  • Самостоятельное лечение → потеря драгоценного времени → обращение в травмпункт сразу после инцидента.

  • Отказ от вакцинации после контакта → 100% летальный исход → полный курс прививок, даже если животное выглядело здоровым.

А что если…

Если животное, которое укусило, домашнее и на учете у ветеринара, его наблюдают в течение 10 дней. Если у него не проявляются признаки бешенства, курс вакцинации могут завершить досрочно. Но начинать прививки нужно сразу, не дожидаясь результатов наблюдения.

FAQ

Можно ли заразиться бешенством без укуса?
Да, при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистые.

Сколько стоит вакцинация?
Прививки от бешенства делают бесплатно в государственных медучреждениях.

Нужно ли лечить маленькую царапину?
Да, даже минимальный контакт с подозрительным животным требует обращения к врачу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гигиена при приёме пищи в автомобиле требует регулярной уборки и контроля за остатками пищи сегодня в 11:59

Как не превратить свой автомобиль в ресторан с микробами: секреты безопасного перекуса в пути

Привычка есть в автомобиле может быть опасной для здоровья. Узнайте, почему температура в машине создаёт идеальные условия для бактерий и как избежать последствий.

Читать полностью » Врач Анна Вятчинина рассказала, как правильно подготовиться к зачатию ребёнка сегодня в 7:12

Две полоски начинаются раньше: что должен сделать каждый до беременности

Правильная подготовка к зачатию начинается за полгода: какие анализы нужно сдать будущим родителям, чтобы повысить шансы на здоровую беременность?

Читать полностью » Мороженое усугубляет воспаление горла и противопоказано при лечении простуды — врач Виктор Лунев сегодня в 6:46

Почему мороженое при ангине может обернуться воспалением и осложнениями

Мороженое часто называют быстрым способом облегчить боль в горле, но врачи предупреждают: у этого "сладкого лекарства" есть неожиданные последствия.

Читать полностью » Эндокринолог Зухра Павлова объяснила онкориски абдоминального ожирения сегодня в 6:03

Не весы, а зеркало живота: главный фактор риска рака и диабета

Жир на животе опаснее лишнего веса в целом. Врач-эндокринолог рассказала, почему абдоминальное ожирение связано с онкологией и как измерить риск.

Читать полностью » Ветеринар Виктория Романовская назвала перекармливание главной ошибкой хозяев питомцев сегодня в 5:10

Кусочек сыра или диабет? Как хозяева незаметно подрывают здоровье животных

Перекармливание домашних животных приводит к ожирению и болезням. Ветеринар рассказала, как правильно рассчитать рацион и чем заменить угощения со стола.

Читать полностью » Врач Товмасян: сухой воздух в квартирах во время отопления ведёт к простудам и аллергии сегодня в 4:18

Батареи греют, но убивают: чем опасен воздух в квартирах зимой

Сухой воздух в квартирах во время отопительного сезона повышает риск простуд и аллергий. Врачи рассказали, как правильно защитить дыхательные пути.

Читать полностью » Врач Еременко: груши содержат клетчатку, фолиевую кислоту и магний сегодня в 3:15

Груша против яблока: какой фрукт мягче действует на желудок и дольше сохраняет здоровье

Груши — вкусные и полезные фрукты, но не всегда безобидные. Врач рассказал, кому стоит ограничить их употребление и как правильно включать их в рацион.

Читать полностью » Врач Агаева объяснила разницу между компрессионным и утягивающим бельём сегодня в 2:12

Бельё-обманка: стройность сегодня, проблемы с венами завтра

Красивый силуэт ценой здоровья? Врач рассказала, чем опасно длительное ношение утягивающего белья и какие есть безопасные альтернативы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Морские свинки способны узнавать хозяина по голосу через несколько месяцев
Питомцы

Dog-friendly культура в городах: руководство по безопасному и комфортному посещению
Технологии

Spotify пояснил, что не получает дополнительных прав на музыку исполнителей
Красота и здоровье

В России предлагают включить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок
УрФО

Два вагона петербургского метро передадут в музей техники Верхней Пышмы
Спорт и фитнес

Денис Глушаков проведёт прощальный матч 11 октября
Садоводство

Цветная капуста не завязывается при pH почвы ниже 6
Авто и мото

В России сократилось число АЗС: минус 2,6% за два месяца — данные "ОМТ-Консалт"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet