Белки стали опасными соседями: почему Екатеринбург сталкивается с угрозой бешенства

В Екатеринбурге увеличилось число обращений за вакцинацией от бешенства после укусов белок. Об этом сообщили травматологи изданию E1.ru, предупреждая о рисках заражения. Бешенство — смертельно опасное заболевание, которое поражает центральную нервную систему, с почти 100% летальностью при отсутствии лечения.

Причины и распространение бешенства

В Свердловской области в прошлом году было зафиксировано 47 случаев бешенства, из которых 37 — среди диких животных, таких как лисы и белки. По словам главного эпидемиолога региона Александра Харитонова, опасность представляют как дикие, так и домашние животные, особенно те, что контактируют с заражёнными дикими особями. В последнее время белки стали чаще выходить к людям, что увеличивает риск заражения. Эксперты отмечают, что белки, несмотря на свою кажущуюся безобидность, могут быть заражены бешенством и передавать вирус через укус или контакт со слюной.

Риски для людей и животных

Бешенство у человека проявляется с местных ощущений, таких как зуд и жжение в месте укуса, а затем переходит в более общие симптомы: повышение температуры, головную боль, беспокойство. В дальнейшем развиваются судороги, агрессия и гидрофобия (боязнь воды), что приводит к смерти.

По словам эпидемиологов, бешенство может передаваться через слюну животного, которая попадает в открытые раны. Чаще всего люди заражаются при укусе, но также возможен контакт через царапины или слизистые оболочки, если на них попала слюна больного животного.

Меры предосторожности и вакцинация

Профилактика бешенства заключается в избегании контакта с дикими животными, в том числе белками, и вакцинации в случае укуса. Важно помнить, что если вас укусило неизвестное животное, следует немедленно обратиться в травмпункт и пройти антирабическую вакцинацию. Если укусило домашнее животное, хозяин должен предоставить паспорт с информацией о прививке от бешенства.

Ветеринары также призывают владельцев домашних питомцев ежегодно прививать своих животных, особенно если они гуляют в лесу или на даче, чтобы предотвратить заражение вирусом.