Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Агрессивная белка
Агрессивная белка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:20

Милота обманчива: почему встречи с белками в Ставрополе всё чаще заканчиваются у врача

В Ставрополе запретят кормить белок после роста укусов — Mash

За год обычные прогулки по паркам Ставрополя для сотен горожан закончились визитами к медикам. Милые на вид зверьки все чаще ведут себя агрессивно, а последствия таких встреч оказываются куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Рост числа нападений

В Ставрополе зафиксировано более 300 случаев нападений белок на людей за последний год. По данным медиков, значительная часть пострадавших — дети, которые чаще всего пытаются покормить животных с рук или приблизиться к ним для фотографий. Специалисты отмечают, что такие контакты нередко заканчиваются укусами и царапинами.

Врачи обращают внимание на тревожную динамику: число пациентов с укусами белок выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом официальная статистика отражает лишь часть проблемы. Многие пострадавшие предпочитают не обращаться за медицинской помощью, обрабатывая раны самостоятельно и недооценивая возможные риски.

Почему белки стали агрессивнее

Специалисты выделяют две основные причины изменения поведения животных. Первая связана с активным вмешательством человека. Белок регулярно кормят, берут на руки и пытаются фотографировать, что нарушает их естественные поведенческие модели и провоцирует защитную агрессию.

Вторая причина — аномально теплая осень и начало весны. Необычные погодные условия, по мнению экспертов, внесли коррективы в биологические ритмы животных и повлияли на их психоэмоциональное состояние. Это сделало белок более нервными и непредсказуемыми.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Shot: Неизвестный попытался зарезать полицейского на блокпосту в Дагестане 30.11.2025 в 22:01
Нападение у Дербента: на блокпосту, где уже гремели трагедии, произошла новая атака

На блокпосту под Дербентом неизвестный попытался напасть на полицейского, и происшествие вновь подняло тему безопасности в точке, где уже происходили трагедии.

Читать полностью » В Махачкале загорелась кровля мебельного цеха площадью 400 м² — МЧС Дагестана 30.11.2025 в 21:06
Мебель не успели собрать — её уже пожирал огонь: жители Махачкалы наблюдали редкое зрелище

В махачкалинском мебельном цехе вспыхнул пожар, стремительно охвативший кровлю. Спасатели оперативно локализовали огонь, но причины возгорания пока остаются неясными.

Читать полностью » Mash: В Дагестане девушка напала на мать после запрета выйти замуж 29.11.2025 в 22:27
Несостоявшаяся свадьба обернулась трагедией: что заставило девушку из Дагестана пойти на страшный шаг

В Дагестане девушка напала на мать и сбежала из дома. Следствие связывает трагедию с несостоявшейся свадьбой и изучает её психическое состояние.

Читать полностью » В Ессентуках поезд насмерть сбил мужчину в наушниках на перегоне 29.11.2025 в 19:00
Наушники стали смертельной ловушкой: в Ессентуках мужчина не услышал поезд

В Ессентуках мужчина погиб под поездом, переходя пути в наушниках. Он не услышал приближающийся состав и игнорировал сигналы — следствие разбирается в деталях.

Читать полностью » 7- летняя ставропольчанка победила в шоу 29.11.2025 в 14:09
Ставропольский самородок покорил страну: семилетняя девочка выиграла шоу на Первом канале

Семилетняя Маша Никулина из Ставрополя выиграла 12-й сезон "Голос.Дети", собрав 44,4% голосов зрителей. Юная певица поразила страну своим голосом.

Читать полностью » В Кабардино-Балкарии хирурги удалили гигантскую опухоль желудка у пациентки 27.11.2025 в 22:38
Опухоль размером с кулак: врачи КБР провели сложную операцию и спасли пациентку

Онкохирурги Кабардино-Балкарии удалили у пациентки редкую опухоль желудка более 12 см, проведя сложную операцию и добившись быстрого восстановления.

Читать полностью » В Дагестане продолжают заочно судить организаторов беспорядков в аэропорту Махачкалы 27.11.2025 в 12:45
Свидетели описывают ночь штурма: суд в Дагестане разбирает детали самых громких беспорядков 2023 года

В Верховном суде Дагестана продолжается заочное дело о беспорядках в махачкалинском аэропорту, где свидетели описывают скоординированные действия толпы и масштаб причинённого ущерба.

Читать полностью » Силовики Чечни усилили проверки тонировки авто, сами нарушая эти правила 26.11.2025 в 21:33
Рейд против тонировки обернулся скандалом: пользователи увидели на дорогах Чечни неожиданный парадокс

В Чечне рейд силовиков против тонировки вызвал бурную реакцию пользователей, усмотревших несоответствие между требованиями к водителям и действиями самих участников операции.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Низкое артериальное давление может говорить о нарушении работы почек — кардиолог Конев
Туризм
За границу в 2025 году выехали 14 млн россиян — Дмитрий Горин
Дом
Глубокий сине зелёный цвет делает кухню более собранной — эксперт Карлос Найс
Культура и шоу-бизнес
В Туле не продали почти половину билетов на концерт Долиной — данные продаж
Садоводство
Уплотненную почву аэрируют перед выравниванием — House Digest
Происшествия
В школе в Горках-2 ранее уже было нападение с ножом, но меры безопасности не ввели — Осторожно, новости
Питомцы
Клонирование домашних животных имеет успех лишь в 16% случаев — The Conversation
Россия
Число цифровых преступлений в России снизилось на 9,5 процента — Михаил Мишустин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet