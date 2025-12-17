Милота обманчива: почему встречи с белками в Ставрополе всё чаще заканчиваются у врача

За год обычные прогулки по паркам Ставрополя для сотен горожан закончились визитами к медикам. Милые на вид зверьки все чаще ведут себя агрессивно, а последствия таких встреч оказываются куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Рост числа нападений

В Ставрополе зафиксировано более 300 случаев нападений белок на людей за последний год. По данным медиков, значительная часть пострадавших — дети, которые чаще всего пытаются покормить животных с рук или приблизиться к ним для фотографий. Специалисты отмечают, что такие контакты нередко заканчиваются укусами и царапинами.

Врачи обращают внимание на тревожную динамику: число пациентов с укусами белок выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом официальная статистика отражает лишь часть проблемы. Многие пострадавшие предпочитают не обращаться за медицинской помощью, обрабатывая раны самостоятельно и недооценивая возможные риски.

Почему белки стали агрессивнее

Специалисты выделяют две основные причины изменения поведения животных. Первая связана с активным вмешательством человека. Белок регулярно кормят, берут на руки и пытаются фотографировать, что нарушает их естественные поведенческие модели и провоцирует защитную агрессию.

Вторая причина — аномально теплая осень и начало весны. Необычные погодные условия, по мнению экспертов, внесли коррективы в биологические ритмы животных и повлияли на их психоэмоциональное состояние. Это сделало белок более нервными и непредсказуемыми.