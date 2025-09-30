Опасный вирус рядом с детьми: во дворе детсада в Челябинской области — очаг бешенства
Во дворе детского сада № 5 в Еманжелинске (Челябинская область) зафиксирован эпизоотический очаг бешенства. Согласно распоряжению губернатора Алексея Текслера, эта территория примыкает к другому неблагополучному участку.
Где обнаружены очаги
В документе говорится:
"Перечень эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов, в которых устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. Территория двора детсада № 5 на улице Матросова, 5а".
Также очаг установлен в доме № 27а на улице Алое Поле в рабочем посёлке Зауральский.
Все территории в радиусе двух километров от границы обоих очагов официально признаны неблагополучными.
Что значит "эпизоотический очаг"
Это место, где обнаружены животные, больные бешенством, а также окружающая территория, куда может быть занесён вирус.
Меры карантина предполагают:
-
ограничение доступа посторонних на территорию;
-
запрет на лечение больных животных;
-
дополнительные санитарные и ветеринарные меры.
Почему это важно
Бешенство остаётся одной из самых опасных инфекций, смертность от которой близка к 100%. Поэтому даже единичные случаи требуют жёстких ограничительных мер для защиты людей и животных.
