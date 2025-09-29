Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Глубокий взгляд собаки
Глубокий взгляд собаки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:18

Кусают — значит, заражают: регион накрыла волна карантинов

В Пензе, Кузнецке и селе Зеленовка ввели карантин из-за очагов бешенства

Сразу три эпизоотических очага бешенства зарегистрированы в регионе — в Пензе, Кузнецке и селе Зеленовка Колышлейского района. На всех территориях губернаторскими указами введён 60-дневный карантин.

Где установлен карантин

Пенза (2-й Городищенский проезд):
неблагополучными признаны территории 1-3-го Городищенских проездов, Горочный проезд, Транспортный переулок, улицы Инициативная, Касаткина (дома № 8-10, чётная сторона), Злобина (дома № 2-52а чётная, 21-27 нечётная), Транспортная (дома № 2-60 чётная) и Ерек (дома № 1-17 нечётная).

Кузнецк (ул. 5-я Заречная):
карантин распространяется на улицы 1-5-я Заречные, Набережную, Садовую, Береговую, Молодой Гвардии (дома № 1-58), Заводскую (дома № 104-203), 1-ю Линию (№ 45-95), 9-ю Линию (№ 28-45а), 11-ю Линию (№ 9-52), 14-ю Линию (№ 38-97), 15-ю Линию (№ 22г-57).

Зеленовка (Колышлейский район):
неблагополучной объявлена вся территория села.

Меры борьбы

В зонах карантина проводится:

  • наблюдение за восприимчивыми животными,

  • вакцинация,

  • дезинфекция мест обнаружения больных особей,

  • контроль за отсутствием бездомных животных.

Контекст

В августе случай бешенства уже регистрировался в Пензенском районе — в деревне Камайки.

Бешенство остаётся смертельно опасным заболеванием: оно передаётся человеку при укусе или ослюнении. На сегодняшний день эффективного лечения нет, защитить может только своевременная вакцинация.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пензенской области благоустроено лишь 31% дворов и 49% общественных территорий вчера в 0:17

Каждый третий двор — со светом и качелями: в Пензе подсчитали, как на самом деле выглядит благоустройство

В Пензенской области лишь часть дворов и зелёных зон соответствует базовым критериям благоустройства. Почему программы буксуют и что изменят до 2030 года?

Читать полностью » Пензастат: каждый второй воспитатель в регионе работает более 20 лет 27.09.2025 в 23:21

Мужчин — 6,9%, молодых — ещё меньше: кто сегодня идёт работать в детский сад

Более 10 тысяч человек работают в детских садах региона: кто они по профессиям, сколько лет в системе и почему молодых специалистов так мало?

Читать полностью » Экс-супруг сдал жильё без согласия и стал фигурантом дела в Пензе 26.09.2025 в 2:18

Ипотека на ней, деньги с аренды — на нём: пензячка пострадала от бывшего с ножом

В Пензе мужчина сдал квартиру без согласия экс-жены и напал на неё с ножом во время конфликта. Пострадавшей помогли врачи, завели уголовное дело.

Читать полностью » В России переходят к круглогодичной работе военкоматов без изменения дат призыва 26.09.2025 в 1:18

Призыв круглый год, но не для всех: что на самом деле меняется для будущих солдат

В России предложили круглогодичный призыв. Даты отправки в армию останутся прежними, изменится лишь порядок работы военкоматов.

Читать полностью » Медики региона заработали 678 тысяч рублей за диагностику рака на ранних стадиях 26.09.2025 в 0:34

Врач вовремя заподозрил рак — получил премию: как в Пензенской области поощряют внимательность

Медики Пензенской области получили 678 тыс. рублей за раннее выявление онкологии. Выплаты перечислены в 22 учреждения региона.

Читать полностью » В Пензенской области первые случаи гриппа ожидаются в декабре 25.09.2025 в 23:58

Сентябрь простудил, декабрь ударит гриппом: какие вирусы готовятся атаковать

В Пензенской области рост ОРВИ уже фиксируется, но грипп ожидается лишь к декабрю. В регионе будут циркулировать штаммы A(H1N1), A(H3N2) и B.

Читать полностью » В Самаре в Парке Победы установят памятник участникам СВО — мэр Носков 24.09.2025 в 21:18

Не просто фонтан и дорожки: в Парке Победы появится памятник тем, кто воевал

В Самаре в Парке Победы установят памятник участникам СВО. Одновременно здесь завершают реконструкцию: готов новый фонтан и обновлённый водоём.

Читать полностью » В Самаре установят дорожные знаки для ограничения движения грузового транспорта 24.09.2025 в 20:27

Спорт против тонны: как форум меняет логистику в Самарской области

С 4 по 7 ноября в Самаре введут ограничения для грузовиков из-за форума «Россия — спортивная держава». Где установят знаки и кто сможет проехать?

Читать полностью »

Новости
Экономика

ДГТУ укрепляет лидерство: первая строчка в конкурсе минпромторга
Красота и здоровье

Правильное питание и сбалансированный образ жизни предотвращают развитие гипертонии и поддерживают нормальное давление
Наука

Ихтиозавры оказались гораздо разнообразнее, чем считалось ранее, подтверждает находка в Германии
Туризм

Дананг удивил туристку сервисом: отель с бассейном на крыше и недорогие морепродукты гриль
Питомцы

Цитрусовые и липкая лента защищают рассаду от кошачьих лап — владелец питомца
Дом

Расчёт стоимости ремонта квартиры: материалы, работы и расходы
Культура и шоу-бизнес

Инсайдеры: эмоциональная дистанция между Гарри и принцем Уильямом остаётся неизменной
Питомцы

Английский той-терьер: стандарт породы и особенности содержания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet