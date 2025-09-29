Кусают — значит, заражают: регион накрыла волна карантинов

вчера в 0:17

Каждый третий двор — со светом и качелями: в Пензе подсчитали, как на самом деле выглядит благоустройство

В Пензенской области лишь часть дворов и зелёных зон соответствует базовым критериям благоустройства. Почему программы буксуют и что изменят до 2030 года?

27.09.2025 в 23:21

Мужчин — 6,9%, молодых — ещё меньше: кто сегодня идёт работать в детский сад

Более 10 тысяч человек работают в детских садах региона: кто они по профессиям, сколько лет в системе и почему молодых специалистов так мало?

26.09.2025 в 2:18

Ипотека на ней, деньги с аренды — на нём: пензячка пострадала от бывшего с ножом

В Пензе мужчина сдал квартиру без согласия экс-жены и напал на неё с ножом во время конфликта. Пострадавшей помогли врачи, завели уголовное дело.

26.09.2025 в 1:18

Призыв круглый год, но не для всех: что на самом деле меняется для будущих солдат

В России предложили круглогодичный призыв. Даты отправки в армию останутся прежними, изменится лишь порядок работы военкоматов.

26.09.2025 в 0:34

Врач вовремя заподозрил рак — получил премию: как в Пензенской области поощряют внимательность

Медики Пензенской области получили 678 тыс. рублей за раннее выявление онкологии. Выплаты перечислены в 22 учреждения региона.

25.09.2025 в 23:58

Сентябрь простудил, декабрь ударит гриппом: какие вирусы готовятся атаковать

В Пензенской области рост ОРВИ уже фиксируется, но грипп ожидается лишь к декабрю. В регионе будут циркулировать штаммы A(H1N1), A(H3N2) и B.

24.09.2025 в 21:18

Не просто фонтан и дорожки: в Парке Победы появится памятник тем, кто воевал

В Самаре в Парке Победы установят памятник участникам СВО. Одновременно здесь завершают реконструкцию: готов новый фонтан и обновлённый водоём.

24.09.2025 в 20:27

Спорт против тонны: как форум меняет логистику в Самарской области

С 4 по 7 ноября в Самаре введут ограничения для грузовиков из-за форума «Россия — спортивная держава». Где установят знаки и кто сможет проехать?

