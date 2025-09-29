Кусают — значит, заражают: регион накрыла волна карантинов
Сразу три эпизоотических очага бешенства зарегистрированы в регионе — в Пензе, Кузнецке и селе Зеленовка Колышлейского района. На всех территориях губернаторскими указами введён 60-дневный карантин.
Где установлен карантин
Пенза (2-й Городищенский проезд):
неблагополучными признаны территории 1-3-го Городищенских проездов, Горочный проезд, Транспортный переулок, улицы Инициативная, Касаткина (дома № 8-10, чётная сторона), Злобина (дома № 2-52а чётная, 21-27 нечётная), Транспортная (дома № 2-60 чётная) и Ерек (дома № 1-17 нечётная).
Кузнецк (ул. 5-я Заречная):
карантин распространяется на улицы 1-5-я Заречные, Набережную, Садовую, Береговую, Молодой Гвардии (дома № 1-58), Заводскую (дома № 104-203), 1-ю Линию (№ 45-95), 9-ю Линию (№ 28-45а), 11-ю Линию (№ 9-52), 14-ю Линию (№ 38-97), 15-ю Линию (№ 22г-57).
Зеленовка (Колышлейский район):
неблагополучной объявлена вся территория села.
Меры борьбы
В зонах карантина проводится:
-
наблюдение за восприимчивыми животными,
-
вакцинация,
-
дезинфекция мест обнаружения больных особей,
-
контроль за отсутствием бездомных животных.
Контекст
В августе случай бешенства уже регистрировался в Пензенском районе — в деревне Камайки.
Бешенство остаётся смертельно опасным заболеванием: оно передаётся человеку при укусе или ослюнении. На сегодняшний день эффективного лечения нет, защитить может только своевременная вакцинация.
