Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лиса
Лиса
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:39

Дикие звери на грани вторжения — бешенство в Крыму угрожает людям и скоту

В Крыму увеличилось количество нападений волков и лис на людей — Валерий Иванов

В Крыму наблюдается рост заболеваемости бешенством, что связано с нападениями заражённых животных, таких как волки и лисы, на людей и скот, включая случаи в жилых зонах. Об этом сообщил Валерий Иванов, председатель Госкомитета ветеринарии Республики Крым, изданию КИА.

Причины роста заболеваемости

По словам Иванова, одной из причин увеличения числа нападений является подкармливание диких животных, что способствует их появлению в населённых пунктах. Это создает дополнительные риски для людей и домашних животных, так как заражённые звери становятся более активными и могут передавать вирус.

В связи с этим было усилено внимание к мерам профилактики и защите от бешенства. В этом году в Крыму была проведена масштабная вакцинация почти 600 тысяч голов сельскохозяйственных животных, а также 200 тысяч диких животных. Кроме того, проведено множество лабораторных исследований, направленных на выявление и предотвращение распространения заболевания.

Работы по контролю ситуации

Важным шагом в борьбе с бешенством стало обеспечение работы двух государственных приютов для животных, где также принимаются меры по вакцинации и лечению животных, попавших в эти учреждения.

Таким образом, власти Крыма активно работают над контролем ситуации, пытаясь минимизировать риски для людей и животных, обеспечив своевременную вакцинацию и защиту от распространения болезни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму создадут сеть круглогодичных курортов — гендиректор Волченко вчера в 13:00
Не просто курорт, а перезапуск полуострова: в Крыму запускают проект госмасштаба

В Крыму представили детали проекта "Золотые пески России": круглогодичный курорт, новая инфраструктура и сохранение исторического наследия.

Читать полностью » Более 90 чрезвычайных ситуаций пережил Крым за 12 лет — глава Крыма Аксёнов вчера в 12:56
Испытания шли одно за другим: Крым стал рекордсменом по чрезвычайным ситуациям

Глава Крыма рассказал о более чем 90 чрезвычайных ситуациях за 12 лет и назвал пережитые испытания частью судьбы полуострова.

Читать полностью » В Крыму сохраняются риски перебоев с топливом — Аксёнов вчера в 12:21
Топливо стало уязвимой точкой: Крым признали регионом повышенного риска

Власти Крыма признали риски перебоев с топливом, но заявили о максимальных мерах поддержки и сознательной информационной закрытости.

Читать полностью » Краснодарский край вошел в топ регионов по автокредитам при высоких отказах — ОКБ вчера в 12:16
Банки сказали нет чаще, чем когда-либо: автокредиты на Кубани ушли в режим фильтра

Автокредитование в России в ноябре сократилось почти на пятую часть, а Краснодарский край вошел в число лидеров по выдачам и одновременно — по отказам.

Читать полностью » В Кубани зафиксировали 688 погибших дельфинов — Центр Дельфа вчера в 12:07
Катастрофа ушла под воду, но последствия всплывают: Чёрное море не молчит

После разлива мазута в Керченском проливе на побережье Краснодарского края зафиксированы сотни погибших китообразных, и экологи предупреждают о возможных отложенных последствиях.

Читать полностью » На Кубани внедряют плазменную сушку продуктов — кандидат наук Шорсткий вчера в 11:59
Не огонь и не холод: на Кубани нашли третий способ обрабатывать продукты

В КубГТУ разрабатывают оборудование для обработки пищевого сырья низкотемпературной плазмой — технология может повысить качество сушёных продуктов и снизить энергозатраты.

Читать полностью » Средняя цена ОСАГО на Кубани снизилась на 25% — глава РСА Уфимцев вчера в 11:55
Полисов стало больше, денег — меньше: рынок ОСАГО на Кубани пошёл против логики

В Краснодарском крае число договоров ОСАГО за год выросло на полмиллиона, но средняя цена полиса снизилась почти на четверть.

Читать полностью » Контрафактный алкоголь исчез из изъятий на Кубани — департамент потребсферы Кубани вчера в 11:49
То, что раньше изымали сотнями литров, вдруг исчезло: алкогольный парадокс Кубани

В Краснодарском крае за 11 месяцев 2025 года не выявили контрафактный алкоголь, а объем нелегальной продукции сократился почти вдвое.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Медики предупреждают о рисках гиподинамии в новогодние каникулы – SHOT ПРОВЕРКА
Красота и здоровье
Простые упражнения для снятия напряжения в спине после рабочего дня за компьютером – советы тренера
Красота и здоровье
Екатерина Суркова: генетика задаёт основу для кожи, но правильный уход важен не меньше
Россия
Выпускники педагогических вузов освобождены от обязательной отработки – Путин
Россия
Путин заявил, что водоснабжение в Донецке стабилизируется после контроля ВС РФ за Славянском
Еда
Яичная запеканка идеально подойдет на завтрака для большой компании в новогоднее утро— Serious Eats
Россия
Владимир Путин заявил, что Россия не начала конфликт в Украине, а была вынуждена вмешаться
Дом
Генеральная уборка без плана отнимает силы — эксперты по быту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet