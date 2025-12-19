Дикие звери на грани вторжения — бешенство в Крыму угрожает людям и скоту

В Крыму наблюдается рост заболеваемости бешенством, что связано с нападениями заражённых животных, таких как волки и лисы, на людей и скот, включая случаи в жилых зонах. Об этом сообщил Валерий Иванов, председатель Госкомитета ветеринарии Республики Крым, изданию КИА.

Причины роста заболеваемости

По словам Иванова, одной из причин увеличения числа нападений является подкармливание диких животных, что способствует их появлению в населённых пунктах. Это создает дополнительные риски для людей и домашних животных, так как заражённые звери становятся более активными и могут передавать вирус.

В связи с этим было усилено внимание к мерам профилактики и защите от бешенства. В этом году в Крыму была проведена масштабная вакцинация почти 600 тысяч голов сельскохозяйственных животных, а также 200 тысяч диких животных. Кроме того, проведено множество лабораторных исследований, направленных на выявление и предотвращение распространения заболевания.

Работы по контролю ситуации

Важным шагом в борьбе с бешенством стало обеспечение работы двух государственных приютов для животных, где также принимаются меры по вакцинации и лечению животных, попавших в эти учреждения.

Таким образом, власти Крыма активно работают над контролем ситуации, пытаясь минимизировать риски для людей и животных, обеспечив своевременную вакцинацию и защиту от распространения болезни.