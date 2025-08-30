Овощи с грядки опаснее, чем думают кролиководы: что нельзя давать животным

Летом у кролиководов появляется отличная возможность снизить расходы на корма: часть зерновых и комбикорма можно заменить свежей зеленью, овощами и травами. Кабачки, огурцы и тыква растут обильно, уход за ними минимален, а крупные листья и плети кажутся идеальным дополнением к рациону. Но действительно ли можно кормить кроликов кабачками и другими тыквенными, и если да — в каком количестве?

Основы питания кроликов

Рацион кролика на 65-70% состоит из концентратов: зерновых, бобовых и масличных культур. Именно они обеспечивают животных энергией и поддерживают рост. В комбикорма часто добавляют белковые добавки — муку животного происхождения, соевый шрот, жмых, чтобы компенсировать нехватку аминокислот.

Оставшаяся часть меню — это грубые и сочные корма. Летом это трава, ботва, ветки с листьями и овощи. Зимой основой становятся сено, витаминно-травяная мука и корнеплоды, которые хорошо хранятся: морковь, свекла, капуста, кабачки и тыква.

Кролики нуждаются в клетчатке, так как она стимулирует работу кишечника. Но переизбыток грубой пищи вызывает вздутие и может быть смертельно опасен. Поэтому новые продукты всегда вводят понемногу, внимательно наблюдая за состоянием питомцев.

Сочные корма

Свежая трава и зелень — главный летний корм. Особенно ценны бобовые культуры: клевер, люцерна, донник. Они богаты белком, быстро отрастают и дают несколько урожаев за сезон.

При этом любую зелень желательно слегка подвялить: избыток влаги в корме может привести к расстройству пищеварения. Траву косят после схода росы и оставляют в тени на несколько часов.

Овощи с грядки тоже идут в дело: излишки салата, прореженные корнеплоды, зелень — все это кролики едят без вреда. Но излишнее количество капусты или бобовых вызывает газообразование, поэтому такие продукты дают ограниченно.

Кабачки, огурцы и тыква в рационе

Кабачки не относятся к любимым овощам кроликов: их вкус слишком нейтральный. Чаще зверьки выбирают траву или морковь. Огурцы и тыква нравятся им больше: первые — за сочность, вторая — за сладковатый вкус.

Молодые животные и кормящие самки охотно поедают любые овощи, а вот взрослые особи становятся более избирательными. Крольчатам до полутора месяцев овощи давать не рекомендуется: их пищеварительная система еще не готова.

Взрослым кроликам сочные овощи дают небольшими кусочками, в дополнение к основному корму. Суточная норма — около 200 г сочных кормов, но это не значит, что весь объем можно заполнить кабачками или капустой. Например, летом кролику можно дать небольшой огурец, а зимой — морковь и кусочек кабачка или тыквы.

Важно помнить: испорченные овощи в рацион не допускаются. Даже слегка подгнивший продукт лучше выбросить — желудок у кроликов очень чувствительный.

Листья и плети тыквенных

Не только плоды, но и листья кабачков или тыквы могут идти в корм. В отличие от коров или свиней, кролики едят такие листья охотно. Однако перед скармливанием их необходимо подвялить несколько дней в тени, чтобы ушла лишняя влага.

Давать ботву можно понемногу: по одному листу на 1-2 животных. При этом использовать следует только здоровые растения, без следов гнили или болезней. Если грядки обрабатывались химией, ботву можно скармливать не раньше чем через месяц.

Кабачки, огурцы и тыква могут быть в рационе кроликов, но только как дополнение, а не замена зерновым или траве. Эти овощи — скорее угощение и источник витаминов, чем полноценный корм. В больших количествах они не принесут пользы, а вот небольшой кусочек поможет разнообразить питание и порадует питомцев.