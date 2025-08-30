Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Домашний кролик
Домашний кролик
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:13

Овощи с грядки опаснее, чем думают кролиководы: что нельзя давать животным

Огурцы, кабачки и тыква разрешены кроликам как дополнение к зерновым

Летом у кролиководов появляется отличная возможность снизить расходы на корма: часть зерновых и комбикорма можно заменить свежей зеленью, овощами и травами. Кабачки, огурцы и тыква растут обильно, уход за ними минимален, а крупные листья и плети кажутся идеальным дополнением к рациону. Но действительно ли можно кормить кроликов кабачками и другими тыквенными, и если да — в каком количестве?

Основы питания кроликов

Рацион кролика на 65-70% состоит из концентратов: зерновых, бобовых и масличных культур. Именно они обеспечивают животных энергией и поддерживают рост. В комбикорма часто добавляют белковые добавки — муку животного происхождения, соевый шрот, жмых, чтобы компенсировать нехватку аминокислот.

Оставшаяся часть меню — это грубые и сочные корма. Летом это трава, ботва, ветки с листьями и овощи. Зимой основой становятся сено, витаминно-травяная мука и корнеплоды, которые хорошо хранятся: морковь, свекла, капуста, кабачки и тыква.

Кролики нуждаются в клетчатке, так как она стимулирует работу кишечника. Но переизбыток грубой пищи вызывает вздутие и может быть смертельно опасен. Поэтому новые продукты всегда вводят понемногу, внимательно наблюдая за состоянием питомцев.

Сочные корма

Свежая трава и зелень — главный летний корм. Особенно ценны бобовые культуры: клевер, люцерна, донник. Они богаты белком, быстро отрастают и дают несколько урожаев за сезон.

При этом любую зелень желательно слегка подвялить: избыток влаги в корме может привести к расстройству пищеварения. Траву косят после схода росы и оставляют в тени на несколько часов.

Овощи с грядки тоже идут в дело: излишки салата, прореженные корнеплоды, зелень — все это кролики едят без вреда. Но излишнее количество капусты или бобовых вызывает газообразование, поэтому такие продукты дают ограниченно.

Кабачки, огурцы и тыква в рационе

Кабачки не относятся к любимым овощам кроликов: их вкус слишком нейтральный. Чаще зверьки выбирают траву или морковь. Огурцы и тыква нравятся им больше: первые — за сочность, вторая — за сладковатый вкус.

Молодые животные и кормящие самки охотно поедают любые овощи, а вот взрослые особи становятся более избирательными. Крольчатам до полутора месяцев овощи давать не рекомендуется: их пищеварительная система еще не готова.

Взрослым кроликам сочные овощи дают небольшими кусочками, в дополнение к основному корму. Суточная норма — около 200 г сочных кормов, но это не значит, что весь объем можно заполнить кабачками или капустой. Например, летом кролику можно дать небольшой огурец, а зимой — морковь и кусочек кабачка или тыквы.

Важно помнить: испорченные овощи в рацион не допускаются. Даже слегка подгнивший продукт лучше выбросить — желудок у кроликов очень чувствительный.

Листья и плети тыквенных

Не только плоды, но и листья кабачков или тыквы могут идти в корм. В отличие от коров или свиней, кролики едят такие листья охотно. Однако перед скармливанием их необходимо подвялить несколько дней в тени, чтобы ушла лишняя влага.

Давать ботву можно понемногу: по одному листу на 1-2 животных. При этом использовать следует только здоровые растения, без следов гнили или болезней. Если грядки обрабатывались химией, ботву можно скармливать не раньше чем через месяц.

Кабачки, огурцы и тыква могут быть в рационе кроликов, но только как дополнение, а не замена зерновым или траве. Эти овощи — скорее угощение и источник витаминов, чем полноценный корм. В больших количествах они не принесут пользы, а вот небольшой кусочек поможет разнообразить питание и порадует питомцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары подтвердили: собаки могут испытывать панические атаки вчера в 19:18

Ваша собака дрожит и ищет укрытие? Это не просто страх

Могут ли собаки переживать панические атаки? Узнайте, какие признаки указывают на это состояние, что его вызывает и как помочь питомцу.

Читать полностью » Под угрозой исчезновения остаются ехидны и утконосы — единственные яйцекладущие млекопитающие вчера в 18:12

Млекопитающие, которые разрушают правила природы: они кормят молоком, но рождаются из яиц

Вы знали, что есть млекопитающие, которые откладывают яйца? Узнайте о пяти редких видах, которые разрушают привычные законы природы.

Читать полностью » Кошки испытывают стресс: названы пять распространённых причин вчера в 17:08

Кошка в тревоге? Виноваты её хозяева — и вот почему

Многие привычки хозяев незаметно причиняют стресс кошке. Узнайте, какие ошибки тревожат питомцев и как помочь им чувствовать себя в безопасности.

Читать полностью » Как выбрать гипоаллергенного питомца: советы от специалистов по кошкам породы саванна вчера в 16:59

Саванна: кошка, которая может стать настоящей проблемой — как подготовиться

Узнайте о пяти удивительных фактах о кошках породы саванна! Эти экзотические питомцы удивляют своим характером и уникальной внешностью.

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют гулять с собаками не менее 30 минут в день вчера в 16:09

5 простых правил, которые сделают прогулки с собакой настоящим удовольствием

Узнайте, как правильно выгуливать собаку, чтобы она была здоровой и счастливой. Применяйте простые советы и сделайте прогулки настоящим удовольствием!

Читать полностью » Проблемы со здоровьем у кошек: ветеринары раскрывают причины стресса вчера в 15:56

Секреты спокойствия: что нужно знать, чтобы ваша кошка была счастлива

Заметили, что кошка стала нервной? Узнайте, как распознать стресс у питомца и помочь ему снова почувствовать себя в безопасности.

Читать полностью » Кошачье облизывание: как это влияет на здоровье человека по данным ветеринаров вчера в 15:06

Ласка или угроза? Почему ваша кошка облизывает вас

Ваша кошка облизывает вас из любви или по другой причине? Узнайте, какие риски скрываются за милой привычкой и как правильно на неё реагировать.

Читать полностью » Собаки выбирают еду по запаху, а не по вкусу, утверждают ветеринары вчера в 14:51

Их не обманешь подделкой: почему собаки ценят не вкус стейка, а его настоящий запах

Узнайте, как собаки воспринимают вкус и аромат, и как их предпочтения могут зависеть от хозяев. Откройте для себя удивительный мир гастрономии ваших питомцев!

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с ветчиной и фасолью за 10 минут: простой рецепт
Спорт и фитнес

Тренер Морган Риз назвала эффективные упражнения с TRX для нижней части тела
Авто и мото

Эксперты назвали причины продажи почти новых автомобилей на вторичном рынке
Еда

Как сделать тарталетки с сыром и огурцом: советы по выбору ингредиентов
Туризм

Сентябрьский отдых в Сочи: маршруты и прогулки
Спорт и фитнес

Минздрав США: для здоровья необходимо 150 минут умеренных тренировок в неделю
Дом

Алюминиевая фольга и наждачная бумага помогут заточить тёрку дома
Еда

Как добиться воздушности бисквита: основные ошибки при выпечке шифонового торта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru