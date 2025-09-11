Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кролик в руках ребенка
Кролик в руках ребенка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:57

Быстрый путь к здоровому кролику: игры, которые укрепляют тело и дух без лишних затрат

Ветеринары советуют игры для профилактики стресса у кроликов

Представьте: ваш ушастый питомец не просто ест морковку, а устраивает настоящие приключения! Кролики — любопытные и энергичные создания, которые обожают игры и общение. Но как сделать так, чтобы время с ними было не только веселым, но и полезным для здоровья? Давайте разберемся.

Зачем кроликам игры?

Все домашние животные любят развлечения. Игра — это отличная тренировка тела и ума: она помогает зверьку почувствовать себя в дикой природе, укрепить мышцы, развить выносливость и отработать важные навыки, как быстрый бег или поиск еды. В клетке это шанс не скучать, а наслаждаться жизнью с пользой для инстинктов.

Выбирайте время, когда питомец бодрствует — вечером или рано утром. Кролики любят строгий распорядок, так что установите фиксированные часы для забав. Следите за настроением: если он начал весело прыгать и хлопать ушами, пора приступать к делу!

Как не напугать ушастика?

Кролики по природе пугливы, и стресс им ни к чему. Избегайте резких звуков или внезапного появления. Опускайтесь на уровень питомца, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Не размахивайте руками — генетическая память может напомнить о хищниках, и он бросится в укрытие.

Запаситесь терпением и лакомствами для гармоничного общения. Кроликам не нужны бесконечные игры, как кошкам или собакам — уважайте их границы. Если питомец новенький, дайте ему привыкнуть: пусть понюхает ваши руки, чтобы запомнить запах.

Гладьте нежно, без хватания за холку или уши — это причиняет боль. А для доверия используйте еду: кролики любят травяные гранулы, подушечки, свежие или сушеные фрукты вроде моркови, яблока, груши, персика или банана. Но не переусердствуйте — много сахара ведет к ожирению.

Что делать, если кролик кусается?

Кусь для грызуна — норма: так он выражает эмоции или любовь. Но если это от недовольства, не обижайтесь. Покажите, что вам неприятно: слегка отодвиньте и негромко вскрикните. Со временем он поймет, что зубы — не лучший способ общения.

Идеальные забавы — прятки и догонялки, но не переусердствуйте, чтобы не превратить игру в погоню. Когда кролик спрячется, пусть сам выйдет и продолжит. Не навязывайтесь: если отвернулся и ушел в уголок, уважайте его выбор. Может, сегодня не настроение, а завтра захочет целый час резвиться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регулярное купание попугаев снижает вероятность развития кожных инфекций сегодня в 12:55

Секрет водных процедур: как купание раскрывает истинную натуру вашего попугая

Почему попугаи обожают купаться? Разбираемся в способах и секретах, чтобы ваш Кеша был счастлив и чист. От ванночек до песка — всё для тропического комфорта дома.

Читать полностью » Уход за рыбками в компактном аквариуме: правила экспертов сегодня в 12:42

Не как все: простой лайфхак для рыбок, доступный лишь тем, кто знает о компактном решении.

Хотите завести рыбок, но боитесь огромного аквариума? Узнайте, как создать комфорт для питомцев в 5-10 литрах: советы по выбору видов и уходу. Рыбки, аквариумистика, маленькие аквариумы.

Читать полностью » Исследования подтвердили: ночная активность кошек зависит от хозяина сегодня в 11:13

Ключ к тишине по ночам: ритуал, который укладывает даже самого активного кота

Почему одни люди — жаворонки, а другие — совы, мы знаем. Но оказывается, и кошки могут менять свой ритм — всё зависит от одного важного фактора.

Читать полностью » Учёные напомнили о роли режима и игр в формировании поведения собак сегодня в 10:40

Игры создают дисциплину, а не хаос: миф, в который продолжают верить хозяева собак

Узнайте три простых шага, которые помогут укрепить доверие и дружбу с собакой, сделав совместную жизнь ещё более радостной и гармоничной.

Читать полностью » Учёные отмечают: выбор хозяина у собак зависит не только от кормления и прогулок сегодня в 9:23

Ошибка в общении — и собака слушает другого: как не потерять доверие

Почему пёс тянется к одному человеку, а остальных будто не замечает? Разбираем тест на хозяина, преданный взгляд и семейные правила без конфликтов.

Читать полностью » Врачи советуют чередовать 2–3 вида корма, чтобы избежать избирательности у кошек сегодня в 8:10

Чем больше кормов — тем хуже аппетит: парадокс кошачьей избирательности

Почему кошки становятся избирательными в еде и как хозяину справиться с этой проблемой? Советы, мифы и реальные решения для здоровья питомца.

Читать полностью » Ветеринары: кошки не могут быть веганами из-за отсутствия способности синтезировать таурин сегодня в 7:30

Веганство для кота — словно посадить льва на траву: чем это обернётся

Многие владельцы задумываются, можно ли перевести кошку на растительное питание. Разбираем, чем это грозит здоровью питомца и стоит ли доверять веганским кормам.

Читать полностью » Ветеринары: кошки не доверяют людям с резкими запахами духов и бытовой химии сегодня в 6:24

Ошибка в поведении — и кот превращается в врага: пять причин, почему питомец больше не доверяет

Кошки редко доверяют каждому встречному. Узнайте, какие привычки людей превращают их в врагов номер один в глазах пушистых питомцев.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Ганн: в новом фильме Супермен и Лекс Лютор объединятся против общей угрозы
Красота и здоровье

Онколог Андрей Воробьёв назвал язвы и пятна во рту возможным признаком рака ротовой полости
Красота и здоровье

Искусственный интеллект и перенос личности: первые шаги к симбиозу человека и машины
Культура и шоу-бизнес

Стивен Спилберг стал лидером благодарностей на "Оскаре" по данным анализа речей лауреатов
Еда

Приготовление торта Наполеон с консервами занимает около часа по рецепту
Садоводство

Секреты осенней обрезки косточковых: как правильно подготовить деревья к зиме
УрФО

Уралец сломал ногу при падении в горах Таджикистана
Питомцы

Охота на мышей приводит к отравлениям у кошек — Американская ветеринарная ассоциация
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet