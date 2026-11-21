Развитие производства мяса кролика в России сейчас упирается в разрыв между доступностью продукта и структурой затрат на его получение. По словам президента Национального союза кролиководов Алексея Емельянова, для пяти-десятикратного роста объемов выпуска недостаточно простого увеличения поголовья — требуется изменение механизмов работы с потребителем и пересмотр производственной модели.

Производственная структура и себестоимость

Основным фактором, определяющим рентабельность кролиководческого хозяйства, является стоимость кормов. На данный момент затраты на кормление составляют около 70% от общей себестоимости мяса. В этой структуре преимущество получают предприятия с замкнутым циклом: наличие собственного комбикормового завода или кормоцеха, а также собственной кормовой базы позволяет таким хозяйствам снижать отпускные цены без потери прибыли.

Рынок разделен примерно пополам между крупными промышленными комплексами и мелкими хозяйствами (включая ЛПХ). За последние десять лет произошла консолидация активов и укрупнение части предприятий. Несмотря на это, розничные сети сталкиваются с дефицитом поставщиков, способных обеспечить стабильные объемы на федеральном уровне, так как локальные производители ограничены в мощностях.

Рыночное позиционирование

Мясо кролика занимает нишу диетического продукта, что ограничивает его круг потребителей людьми с медицинскими рекомендациями или сложившейся привычкой. В условиях инфляции покупатель чаще выбирает более дешевую курицу. По мнению Алексея Емельянова, крольчатина не станет полноценной заменой основным видам мяса, но может расти за счет формирования узкой целевой аудитории.

Инструменты поддержки и инвестиций

Попытки создать федеральную программу господдержки для отрасли через Минсельхоз не увенчались успехом из-за малого количества предприятий, готовых принять на себя обязательства по программе и выполнить установленные требования. В настоящее время поддержка работает точечно на региональном уровне. Конкретные меры включают субсидирование закупок маточного поголовья и клеточного оборудования.

Экономическая устойчивость кролиководческих хозяйств в текущих условиях напрямую зависит от наличия собственной кормовой базы, что позволяет нивелировать влияние рыночных цен на корма на общую стоимость продукции.