Удобрение огорода навозом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:21

Забудьте про навоз: этот помёт работает лучше всех

Кроличий помёт улучшает урожай и почти не имеет запаха

Если вы до сих пор спорите, чем заправлять грядки — коровяком, конским или "птичьим" — попробуйте кроличий. Это редкий случай, когда и урожай выше, и запаха меньше, и сорняков не добавится.

Почему именно кроличий помёт

  • Максимум пользы на единицу объёма. Помёт "сухой" по структуре, значит концентрация органики и питательных элементов выше, чем у КРС/свиней.

  • Почти без запаха. В ЖКТ кроликов преобладают лактобактерии — потому разложения с "ароматами фермы" нет.

  • Быстро превращается в перегной. В бурте держит высокую температуру, созревает быстрее конского и заметно быстрее коровьего.

  • Без "бомбы" сорняков. При рационе без сена (зерно, гранулы, комбикорм) семян сорных трав в помёте нет.

  • Старт для почвенной жизни. Помёт богат микрофлорой, активирует дождевых червей, ускоряет компостирование.

Что внутри: кратко о питательности

Кроличий помёт — комплексное удобрение: азот, фосфор, калий, кальций + набор микроэлементов (Mg, Fe и др.) в сбалансированных долях. По фосфору/калию превосходит многие виды органики, по азоту не уступает конскому.

Итого: работает и на рост (N), и на закладку корней и плодоношение (P, K, Ca).

5 способов применения (без "болота" и ожогов)

Перегной под перекопку

  • Дайте бурту перезимовать 1 сезон (чистый помёт) или 2 сезона, если смешан с сеном.

  • Нормы. Песок/супеси: 1-1,5 ведра/м². Суглинки/чернозёмы: 0,5-1 ведро/м²

  • Вносите весной или осенью, равномерно, под перекопку.

Локально в лунки

  • По хорошей горсти перегноя под томаты, перец, баклажан, огурец, капусту, картофель.

  • Перемешайте с почвой, не кладите впритык к корням.

Осенняя подкормка деревьев и ягодников

  • Используйте частично перепревший помёт после листопада (когда рост остановлен).

  • Варианты. Траншея по проекции кроны, помёт + засыпать землёй. Глубокие лунки по кругу кроны — удобнее для взрослых деревьев.

Компост-ускоритель

  • Кладите помёт тонкими слоями в компост вместе с ботвой/травой/очистками.

  • Он "засевает" массу микрофлорой, компост созревает быстрее.

Жидкий настой ("зелёная бражка")

  • На 1/3 наполните ведро помётом, долейте водой, настаивайте 5-7 дней.

  • Рабочее разведение 1:10, полив только по влажной почве.

  • Применение — в начале сезона (май-июнь) для наращивания зелёной массы.

  • Июль-август: переходите на калийные подкормки, чтобы не гнать ботву.

Как быстро и чисто превратить помёт в "чёрное золото"

Компостер из сетки:

  1. Сверните кольцо из сварной сетки, скрепите проволокой.

  2. Снаружи обмотайте плёнкой/стрейчем.

  3. Складывайте помёт по мере накопления.

  4. Через сезон снимите плёнку и сетку — получите ровный "кулич" перегноя.

Плюсы: меньше запаха, меньше вымывания, аккуратная выдача готового материала.

Про тёплые грядки

Кроличий помёт разогревается до ~+70 °C — как конский. Это значит, что его можно использовать как биотопливо в "тёплых" грядках: нижний слой — грубая органика, выше — помёт, сверху — плодородная земля.

Частые ошибки

  • Вносить свежий помёт под корни. Это ожоги и засоление. Минимум — частично перепревший, лучше — перегной.

  • Перекармливать азотом в июле-августе. Получите "жирующие" кусты с малым урожаем — переключайтесь на K.

  • Лить настой по сухой земле. Поливайте только по влажной и точно в междурядья, не по листу.

  • Держать бурт "на ветру". Пересыхание = медленное созревание. Закрывайте бока/сверху.

  • Ждать идеала. Кроличий помёт созревает быстрее других — используйте уже через сезон (чистый), не копите годами.

Бонусы для дачи: черви, рыбалка и куры

В кроличьем компосте черви заводятся сами — получите вермикомпост (биогумус) с повышенным содержанием гуминовых кислот.
Это плюс к плодородию, бесплатная наживка для рыбалки и белковая добавка для домашней птицы.

