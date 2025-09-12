Что происходит с организмом, когда резко перестаёшь есть сладкое

Сладкое для многих — привычный источник удовольствия и энергии. Однако врачи напоминают: отказ от сахара — серьёзное испытание для организма, и подходить к нему нужно правильно.

Почему возникает стресс при отказе от сладкого

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина объяснила, что сахар стимулирует выработку гормонов удовольствия, быстро повышает уровень глюкозы и создаёт кратковременный прилив сил. Постепенно организм привыкает к такому "подпитыванию".

"Когда человек резко перестает употреблять сладкое, клетки организма недополучают привычный источник энергии, и мозг сигнализирует о дефиците глюкозы. В результате появляются слабость, раздражительность и упадок сил, что напоминает симптомы зависимости", — отметила Соломатина.

Как перестроиться без последствий

По словам специалиста, после отказа от сахара организм постепенно учится получать энергию из обычной пищи. Чтобы облегчить процесс, лучше снижать количество сладкого постепенно, а также обогатить рацион продуктами, содержащими хром и магний. Эти микроэлементы поддерживают работу гормональной системы и снижают уровень стресса.

Другая точка зрения

Главный специалист по эндокринологии ГК "МЕДСИ" Илья Барсуков ранее отмечал, что резкий отказ от сахара не представляет опасности для здоровья. Более того, он может быть полезен, если рассматривать сахар как отдельный продукт, а не как элемент полноценного рациона.

Итог

Вопрос отказа от сладкого остаётся спорным: одни специалисты советуют действовать постепенно, другие — считают безопасным резкий переход. Но в любом случае важно помнить, что сахар не является необходимым для организма продуктом, а здоровое питание должно основываться на натуральных и сбалансированных источниках энергии.