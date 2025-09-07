Отказ от сахара — испытание и награда: что ждёт организм

Многие задумываются об отказе от сладкого, но не знают, чего ждать от организма. Диетолог Ванесса Джильо в беседе с Terra рассказала, какие изменения происходят после исключения добавленного сахара из рациона.

Первые дни: синдром отмены

По словам специалиста, полностью убрать из питания конфеты, газировку, печенье и другие продукты с добавленным сахаром непросто. В первые дни можно столкнуться с:

сильной тягой к сладкому,

раздражительностью и перепадами настроения,

головной болью,

усталостью и снижением энергии.

Эти проявления связаны с "синдромом отмены", но они временные — организм адаптируется уже через несколько дней.

Долгосрочные плюсы

Если пережить этот период, начинаются заметные положительные изменения:

исчезает постоянное чувство голода,

появляется больше энергии,

сокращаются эпизоды переедания,

улучшается состояние кожи и работа кишечника,

снижается риск диабета и заболеваний печени.

Вывод

Отказ от добавленного сахара сначала даётся тяжело, но уже через несколько дней самочувствие начинает меняться в лучшую сторону. Польза для здоровья перекрывает все временные неудобства.