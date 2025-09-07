Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сахар
Сахар
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована вчера в 23:38

Отказ от сахара — испытание и награда: что ждёт организм

Врач объяснила, какие изменения ждут при исключении добавленного сахара

Многие задумываются об отказе от сладкого, но не знают, чего ждать от организма. Диетолог Ванесса Джильо в беседе с Terra рассказала, какие изменения происходят после исключения добавленного сахара из рациона.

Первые дни: синдром отмены
По словам специалиста, полностью убрать из питания конфеты, газировку, печенье и другие продукты с добавленным сахаром непросто. В первые дни можно столкнуться с:

  • сильной тягой к сладкому,
  • раздражительностью и перепадами настроения,
  • головной болью,
  • усталостью и снижением энергии.

Эти проявления связаны с "синдромом отмены", но они временные — организм адаптируется уже через несколько дней.

Долгосрочные плюсы
Если пережить этот период, начинаются заметные положительные изменения:

  • исчезает постоянное чувство голода,
  • появляется больше энергии,
  • сокращаются эпизоды переедания,
  • улучшается состояние кожи и работа кишечника,
  • снижается риск диабета и заболеваний печени.

Вывод
Отказ от добавленного сахара сначала даётся тяжело, но уже через несколько дней самочувствие начинает меняться в лучшую сторону. Польза для здоровья перекрывает все временные неудобства.

