Отказ от сахара — испытание и награда: что ждёт организм
Многие задумываются об отказе от сладкого, но не знают, чего ждать от организма. Диетолог Ванесса Джильо в беседе с Terra рассказала, какие изменения происходят после исключения добавленного сахара из рациона.
Первые дни: синдром отмены
По словам специалиста, полностью убрать из питания конфеты, газировку, печенье и другие продукты с добавленным сахаром непросто. В первые дни можно столкнуться с:
- сильной тягой к сладкому,
- раздражительностью и перепадами настроения,
- головной болью,
- усталостью и снижением энергии.
Эти проявления связаны с "синдромом отмены", но они временные — организм адаптируется уже через несколько дней.
Долгосрочные плюсы
Если пережить этот период, начинаются заметные положительные изменения:
- исчезает постоянное чувство голода,
- появляется больше энергии,
- сокращаются эпизоды переедания,
- улучшается состояние кожи и работа кишечника,
- снижается риск диабета и заболеваний печени.
Вывод
Отказ от добавленного сахара сначала даётся тяжело, но уже через несколько дней самочувствие начинает меняться в лучшую сторону. Польза для здоровья перекрывает все временные неудобства.
