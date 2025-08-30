Как заменить сахар и не страдать: и вот что с вами будет через семь дней

Отказаться от сладкого непросто: конфеты, выпечка, газировка и даже соусы буквально окружают нас. Но, по словам диетолога Ванессы Джильо, исключение добавленного сахара запускает в организме цепочку восстановительных процессов.

Первые дни — самые сложные

Организм привык получать "быстрые углеводы", поэтому резкое ограничение сладкого редко проходит без последствий. В первые дни возможны:

сильная тяга к сладкому;

перепады настроения;

головные боли;

ощущение усталости.

Этот период обычно длится недолго — всего несколько дней.

Положительные эффекты

Через неделю после отказа от сахара начинают проявляться заметные изменения:

исчезает постоянное чувство голода;

снижается тяга к перекусам;

энергия распределяется равномернее, без резких "падений" уровня глюкозы;

улучшается состояние кожи;

нормализуется работа кишечника;

снижается риск развития диабета и болезней печени.

Чем заменить сладкое

Чтобы облегчить процесс, важно правильно подобрать альтернативы:

свежие фрукты и ягоды — источник натуральной фруктозы и клетчатки;

продукты с высоким содержанием белка и полезных жиров;

напитки без сахара — вода с лимоном, травяные чаи, морсы без добавок.

Резкий отказ даётся тяжелее, поэтому диетологи советуют постепенно снижать количество сахара, заменяя привычные продукты более полезными аналогами.