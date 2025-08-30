Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Как заменить сахар и не страдать: и вот что с вами будет через семь дней

Диетолог рассказала, что происходит с организмом после отказа от сахара

Отказаться от сладкого непросто: конфеты, выпечка, газировка и даже соусы буквально окружают нас. Но, по словам диетолога Ванессы Джильо, исключение добавленного сахара запускает в организме цепочку восстановительных процессов.

Первые дни — самые сложные
Организм привык получать "быстрые углеводы", поэтому резкое ограничение сладкого редко проходит без последствий. В первые дни возможны:

  • сильная тяга к сладкому;
  • перепады настроения;
  • головные боли;
  • ощущение усталости.

Этот период обычно длится недолго — всего несколько дней.

Положительные эффекты
Через неделю после отказа от сахара начинают проявляться заметные изменения:

  • исчезает постоянное чувство голода;
  • снижается тяга к перекусам;
  • энергия распределяется равномернее, без резких "падений" уровня глюкозы;
  • улучшается состояние кожи;
  • нормализуется работа кишечника;
  • снижается риск развития диабета и болезней печени.

Чем заменить сладкое
Чтобы облегчить процесс, важно правильно подобрать альтернативы:

  • свежие фрукты и ягоды — источник натуральной фруктозы и клетчатки;
  • продукты с высоким содержанием белка и полезных жиров;
  • напитки без сахара — вода с лимоном, травяные чаи, морсы без добавок.

Резкий отказ даётся тяжелее, поэтому диетологи советуют постепенно снижать количество сахара, заменяя привычные продукты более полезными аналогами.

