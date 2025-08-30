Как заменить сахар и не страдать: и вот что с вами будет через семь дней
Отказаться от сладкого непросто: конфеты, выпечка, газировка и даже соусы буквально окружают нас. Но, по словам диетолога Ванессы Джильо, исключение добавленного сахара запускает в организме цепочку восстановительных процессов.
Первые дни — самые сложные
Организм привык получать "быстрые углеводы", поэтому резкое ограничение сладкого редко проходит без последствий. В первые дни возможны:
- сильная тяга к сладкому;
- перепады настроения;
- головные боли;
- ощущение усталости.
Этот период обычно длится недолго — всего несколько дней.
Положительные эффекты
Через неделю после отказа от сахара начинают проявляться заметные изменения:
- исчезает постоянное чувство голода;
- снижается тяга к перекусам;
- энергия распределяется равномернее, без резких "падений" уровня глюкозы;
- улучшается состояние кожи;
- нормализуется работа кишечника;
- снижается риск развития диабета и болезней печени.
Чем заменить сладкое
Чтобы облегчить процесс, важно правильно подобрать альтернативы:
- свежие фрукты и ягоды — источник натуральной фруктозы и клетчатки;
- продукты с высоким содержанием белка и полезных жиров;
- напитки без сахара — вода с лимоном, травяные чаи, морсы без добавок.
Резкий отказ даётся тяжелее, поэтому диетологи советуют постепенно снижать количество сахара, заменяя привычные продукты более полезными аналогами.
