Как один садовод превратил протекающую крышу в зелёный оазис — вы не поверите, что он использовал

Креативный садовод из венгерского города Мишкольц создал устойчивую зелёную крышу, объединив заботу об экологии, опылителях и эстетике.

Петер Келеченьи, известный своими необычными садоводческими проектами, вновь удивил подписчиков в соцсетях. Ранее он стал героем публикаций благодаря каменному саду и живущим в нём папоротниковым деревьям, а теперь представил новый проект — самоподдерживающуюся зелёную крышу, сделанную на основе обычного садового инвентаря.

Как рассказал Петер в беседе с изданием Diverse Countryside, идея родилась из практической необходимости: крыша его небольшого садового домика площадью около 2,5 м² начала протекать. Вместо обычного ремонта садовник решил превратить крышу в функциональный зелёный ландшафт.

Конструкция с нуля: от доски до папоротника

По его словам, первым делом старая соломенная крыша была заменена на прочную плиту OSB толщиной 3 см. Далее Келеченьи изготовил каркас из доски шириной 10 см, который должен был удерживать почвенный слой. Перед укладкой гидроизоляции поверхность обработали инсектицидом — в первую очередь для защиты от муравьёв.

В качестве гидроизоляционного слоя он использовал прудовую ПВХ-плёнку, а поверх неё - специальную дренажную мембрану Dörken. Это решение, как пояснил Петер, было выбрано из-за её способности удерживать влагу и создавать стабильную среду для растений. Почвосмесь садовник приготовил сам, смешав 4 части торфяной земли с 2 частями речного песка.

Экосистема на крыше

Петер сообщил, что в настоящее время на крыше высажено 15 видов низкорослых, засухоустойчивых растений рода очиток. У более влажного края кровли также прижились два вида папоротников: лакричный и золотистый. Кроме того, он разместил несколько многолетников, таких как карпатский колокольчик.

Как отметил садовник, после укоренения растения становятся практически самодостаточными. Когда зелень полностью покроет крышу, достаточно будет лишь изредка поливать её в особо жаркие дни.

Отдельно он подчеркнул, что при проектировании крыши думал не только о красоте и практичности, но и об окружающей среде. Рядом с постройкой находится "отель для насекомых", который активно посещают различные виды опылителей.

Городские оазисы: новая тенденция?

История Петера — не единственный пример творческого подхода к озеленению городской среды. Так, в венгерском городе Мако один из пчеловодов превратил крышу гаража в пастбище для пчёл, а садовод-любитель из Кунсалласа нашёл оригинальный способ использовать дождевую воду. В Ракошменте же целая клубничная плантация успешно развивается на крыше семейного дома.

Подобные примеры доказывают: даже небольшое пространство может стать полноценной экосистемой — стоит лишь проявить смекалку и немного труда.