Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Айва
Айва
© Own work by Dietrich Krieger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:52

Возрождение забытого гиганта: почему айва снова покоряет сады — три неочевидные причины

Айва: 3 морозоустойчивых сорта для любого климата — секреты посадки

Айва долгое время считалась "забытым" деревом, но сегодня этот фруктовый гигант снова возвращается в сады. Осенью особенно заметны её сильные стороны: морозоустойчивость до -25 °C, декоративное цветение и ароматные плоды, которые ценят не только садоводы, но и кулинары.

Почему стоит посадить айву

Айва прекрасно переносит холод и засуху, поэтому подходит для выращивания почти в любом климате. Весной она покрывается крупными розово-белыми цветами, которые могут соперничать с декоративными кустарниками, а осенью радует золотой листвой.

Плоды айвы обладают насыщенным ароматом и становятся основой для джемов, мармелада, варенья и даже домашних сладостей. В них много витамина C, клетчатки и антиоксидантов. В народной медицине айву применяют благодаря её вяжущим свойствам.

Лучшие сорта

  • Айва Прованская - крупные плоды с ярким ароматом, созревают в октябре.
  • Айва Чемпион - вытянутые фрукты, особенно хороши для компотов и варенья.
  • Айва Португальская - компактное дерево, которое удобно выращивать на небольших участках; плоды поспевают уже к концу сентября.

Айву можно высаживать как на подвое (для ограничения роста), так и на собственных корнях. Второй вариант долговечнее, но требует больше места.

Когда сажать

Оптимальное время посадки — осень. С октября по март дерево успевает укорениться до наступления летней жары. Важно лишь избегать слишком сильных морозов и чрезмерно влажной почвы.

Яму готовят за три недели до посадки: землю смешивают с компостом, при необходимости добавляют песок и органическое удобрение.

Уход и защита

  • регулярный полив в первый год (15-20 литров раз в неделю);
  • мульчирование компостом или соломой;
  • формирующая обрезка в первые годы для правильного развития кроны;
  • весной — органическая подкормка для обильного цветения.

Среди болезней чаще всего встречаются монилиоз и огневик. Правильная обрезка и удаление повреждённых плодов помогут сохранить дерево здоровым.

Урожай и хранение

Айву собирают осенью, когда плоды становятся золотистыми и начинают распространять характерный аромат. Хранят их в прохладном помещении, разложив по одному. В таких условиях фрукты остаются свежими несколько месяцев, наполняя дом приятным запахом.

Три интересных факта

  1. В Древней Греции айву называли "яблоком любви" и посвящали богине Афродите.
  2. Благодаря высокому содержанию пектина айва идеально подходит для приготовления мармелада и пастилы.
  3. В Средневековье айвовые плоды часто использовали как ароматизатор: их клали в сундуки с одеждой и в жилые комнаты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Герань цветет круглый год: секрет подкормки, который передается из поколения в поколение сегодня в 11:59

Герань будет цвести, как безумная: копеечный ингредиент из аптеки — вот что ей нужно

Секрет пышного цветения герани раскрыт! Узнайте, как приготовить простую и эффективную подкормку из двух доступных ингредиентов. Раскроем секрет подкормки герани для обильного цветения.

Читать полностью » Фитофтора сохраняется в почве и растительных остатках после зимы — агрономы назвали способы защиты сегодня в 11:39

Четыре дешёвых способа остановить фитофтору — работают до следующего лета

Сентябрь — решающий месяц в борьбе с фитофторой. Узнайте, как недорогими и безопасными средствами защитить грядки до следующего лета.

Читать полностью » Идеальные соседи для лука: как увеличить урожай с помощью правильного соседства сегодня в 10:59

Лук расцветет на зависть соседям: посадите рядом эти культуры и забудьте о проблемах

Узнайте, какие культуры лучше всего сажать рядом с луком для увеличения урожая и защиты от вредителей. Секреты опытных садоводов раскроют тайны идеального соседства для лука.

Читать полностью » Бархатцы угнетают рост лука, фасоли и шпината — предупреждают агрономы сегодня в 10:32

Бархатцы — не спасение для грядок: какие овощи они губят быстрее всего

Бархатцы кажутся идеальным растением для огорода, но опытные садоводы всё чаще говорят о скрытых минусах их соседства с овощами.

Читать полностью » Специалисты советуют собирать груши недозрелыми и охлаждать перед хранением в Марий Эл сегодня в 9:57

Ошибка в соседстве — и урожай сгниёт за недели в Марий Эл: чего нельзя делать с грушами

Секреты долгого хранения груш до весны в условиях Марий Эл: соблюдайте ключевые правила, чтобы сохранить плоды свежими. Узнайте, как избежать порчи.

Читать полностью » Листья в пятнах: как остановить ржавчину на грушах и винограде – советы сегодня в 9:42

Листья в пятнах: как остановить ржавчину и вернуть здоровье грушам и винограду

Ржавчина атакует груши и виноград! Узнайте, как распознать, остановить и предотвратить распространение грибкового заболевания, чтобы спасти урожай.

Читать полностью » Малина требует пересадки каждые 4–5 лет для сохранения урожайности сегодня в 9:25

Малина омолаживается только одним способом: вот что нужно сделать в сентябре

Урожай малины резко снизился? Узнайте, почему пересадка способна спасти плантацию и вернуть кустам здоровье и урожайность.

Читать полностью » Садоводы советуют использовать компост и фосфорно-калийные удобрения для клубники осенью сегодня в 8:44

Клубника засыпает под одеялом компоста: хитрость для богатого урожая

Подготовка клубники к зиме - это простой процесс, способный обеспечить богатый урожай следующей весной. Узнайте, как легко помочь растениям выжить в морозы с минимальными усилиями!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиолог Майк Стак: боковая планка укрепляет мышцы кора и позвоночник
Красота и здоровье

Учёные предупредили: нагрев пластиковых бутылок с водой приводит к выделению микропластика
ПФО

СФР опубликовал график выплат пенсий и пособий в Пензенской области на сентябрь
Туризм

В Эстонии проложены настилы и смотровые башни для безопасного туризма на болотах
Питомцы

Зоологи рекомендуют террариум для йеменского хамелеона
Спорт и фитнес

Потеря мышц при приёме GLP-1 ускоряет снижение метаболизма — врач Алина Элперин
Авто и мото

Испытания Ford Ranger Super Duty 2025 подтвердили возможность преодоления 27 бродов подряд
Питомцы

Российские производители увеличивают выпуск кормов для животных
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet