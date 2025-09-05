Стеганые жилеты ворвались в моду: ещё вчера "дачный вариант", сегодня — главный тренд улиц
В этом сезоне вопрос верхней одежды решается неожиданно просто: дизайнеры и модные инфлюенсеры сделали ставку на стеганые жилеты и легкие куртки. Еще недавно такие вещи ассоциировались скорее с дачными прогулками, но сегодня они воспринимаются как полноценный элемент стиля. Главное их преимущество — универсальность: они одинаково хорошо смотрятся в офисе, на вечерних встречах и в повседневных образах.
Почему стеганые вещи снова в моде
Мода всегда движется по кругу, и то, что когда-то считалось исключительно утилитарным, сегодня превращается в модный акцент. Стеганая куртка или жилет не перегревают, как пуховик, и не выглядят слишком громоздко, в отличие от классического пальто. Их главная функция — быть дополнительным слоем, который можно адаптировать под разные погодные условия.
При этом современные модели значительно отличаются от привычных "бабушкиных" курток. Их делают более тонкими, легкими, с интересным кроем и деталями, которые подчеркивают индивидуальность образа. Именно поэтому они гармонично вписываются и в деловой стиль, и в расслабленные городские комбинации.
Главные направления сезона
В этом году дизайнеры предлагают несколько ярких вариаций на тему стеганой одежды:
- Пэчворк-жилеты — находка для тех, кто хочет оживить базовый гардероб. Лоскутные узоры добавляют игре цвета и фактуры даже в самый простой комплект из джинсов и футболки.
- Минималистичные жилеты — строгие модели без лишних деталей, которые ценятся за функциональность и практичность. Их можно сочетать с любыми вещами, и они всегда будут смотреться уместно.
- Куртки с асимметрией или запахом в стиле кимоно — свежая интерпретация классики, которая позволяет создавать модные и необычные силуэты.
- Модели с рюшами и элементами коттеджкор — романтичный вариант для тех, кто любит добавить в образ мягкости и уюта.
Как носить стеганые жилеты и куртки
Чтобы подчеркнуть стиль и не потерять практичность, стилисты советуют комбинировать такие вещи с несколькими базовыми элементами:
- Надевать жилет поверх кашемировой водолазки — это добавит тепла и создаст интересную игру фактур.
- Использовать стеганую куртку как промежуточный слой под плащ или тренч. Такой прием помогает выстроить многослойность без лишнего объема.
- Сочетать с длинными юбками и обувью на плоской подошве. Это делает образ более женственным и одновременно удобным для повседневной носки.
Практичность и удобство
Ключевое преимущество стеганых вещей в том, что они идеально подходят для межсезонья. В отличие от теплых зимних вещей, они не создают ощущения перегрева днем, но при этом хорошо сохраняют тепло вечером. Для городского ритма, где в течение дня погода может резко меняться, это особенно важно.
По сути, стеганые жилеты и куртки — это недооцененный элемент гардероба, который способен изменить представление о практичной одежде. Они дают возможность поэкспериментировать с многослойностью, добавить в образы стильные акценты и при этом остаться в зоне комфорта.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru