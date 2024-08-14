Тише воды: эксперт назвали пять пород собак, которые почти никогда не лают

Иногда желанию завести собаку мешает опасение, что громкий лай питомца будет мешать соседям или вам самим. Однако все четвероногие отличаются разным "уровнем громкости". Кинологи перечислили пять тихих пород собак, которые почти никогда не лают.

Басенджи

Также известна как африканская нелающая собака. Представители этой центральноафриканской породы имеют специфицеское строение гортани, из-за чего не могут издавать лающие звуки. Зато они умеют урчать, фыркать, ворчать и даже "смеяться". Правда, некоторые владельцы басенджи утверждают, что слышали от своих питомцев одиночный глухой "гав".

Дирхаунд

Эти собаки обладают врождённым благородством и спокойным нравом. Также представители породы отличаются терпением, любовью к детям и отлично поддаются тренировке. Учитывая всё это, можно быть уверенным, что дирхаунд не станет лаять по любому поводу.

Русская псовая борзая

Эта собака — не только замечательный охотник и друг человека. Представители породы ещё и спокойны и абсолютно лишены агрессии. Спровоцировать русскую псовую борзую на лай практически невозможно. Однако, предупреждают кинологи, собаке важно давать давать выпускать пар на прогулках, активно с ней тренируясь.

Сенбернар

Несмотря на устрашающие размеры размеры, сенбернары очень любят людей, послушны и хорошо поддаются дрессировке. Собаки флегматичны, любят полежать и лают только в крайних случаях. Даже маленьким детям не удаётся спровоцировать их на агрессию — питомец будет спокойно сносить все "издевательства" ребёнка.

Грейхаунд

Ещё одной идеальной породой для любителей тишины могут стать грейхаунды. Эту породу выводили для охоты в полевых условиях и бега. Собаки дружелюбны, терпеливы, деликатны и не любят часто лаять.

Фото: Freepik/bublikhaus.