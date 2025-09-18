Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
стиральная машина
стиральная машина
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:17

Неровный пол - шумная машинка: ошибка, которую совершают многие

Специалисты советуют проверять амортизаторы для тихой работы машинки

Стиральная машина — незаменимая помощница в квартире, но иногда во время отжима она превращается в источник шума и вибрации. Проблема особенно заметна в многоэтажных домах, где звуки легко передаются соседям. К счастью, есть простые способы сделать стирку тихой.

Причины вибрации

Чаще всего машинка начинает «прыгать» из-за неправильной установки, перегрузки барабана или износа амортизаторов. Важно устранить первопричину, а не только бороться с последствиями.

Выравнивание по уровню

Даже небольшой перекос усиливает вибрацию. Проверить установку можно с помощью строительного уровня или приложения-смартфона. Просто приложите телефон к крышке — и сразу видно, есть ли завал.

Подиум и поверхность

Машинку лучше ставить на прочное и ровное основание. Если пол неровный, помогает специальный подиум. Главное, чтобы поверхность не прогибалась и не смещалась во время работы.

Вибропрокладки

Резиновые или силиконовые прокладки под ножки снижают передачу вибрации на пол. Это особенно актуально для квартир, где соседи снизу чувствуют каждый цикл отжима.

Проверка амортизаторов

Амортизаторы гасят колебания барабана. Со временем они изнашиваются и перестают выполнять функцию. Если машинка остаётся шумной даже на ровной поверхности, стоит вызвать мастера для диагностики.

Маленькие хитрости

  • не перегружать барабан — вещи должны свободно двигаться;
  • стирать объёмные предметы по одному, чтобы не было дисбаланса;
  • ставить машинку ближе к стене, но оставлять 2–3 см для вентиляции.

Тихая стирка — это не мечта, а результат правильной установки и ухода. Выравнивание по уровню, вибропрокладки и регулярная проверка амортизаторов помогут избавиться от лишнего шума и сделать жизнь в квартире комфортнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральное средство для мытья посуды: сода, уксус и лимон заменяют покупной гель вчера в 23:15

Средство для мытья посуды без химии: решение, которое прячется на вашей кухне

Простое средство из трёх привычных ингредиентов легко заменит покупной гель для посуды. Экономично, экологично и безопасно для кожи.

Читать полностью » Борьба с муравьями в квартире: помогут уксус, сода, приманки и гели против насекомых вчера в 22:02

Бюджетные хитрости против муравьёв: работает дешевле, чем магазинные приманки

Муравьи на кухне появляются неожиданно и ведут себя нагло. Но есть практичные шаги и хитрости, которые помогут избавиться от них надолго.

Читать полностью » Уксус и микрофибра помогают убрать разводы с плитки и ламината вчера в 21:48

Полы без блеска даже после уборки — простая ошибка, которую совершают все

Узнайте, как простыми и доступными методами вернуть полу сияющий вид и навсегда избавиться от некрасивых разводов, не прибегая к агрессивной химии.

Читать полностью » Уксус продлевает срок службы стиральной машины и заменяет кондиционер для белья вчера в 20:42

Один продукт вместо трёх: он легко заменит кондиционер, химию от накипи и освежитель

Белый уксус способен заменить бытовую химию: он очищает стиральную машину от накипи, смягчает бельё и защищает вещи от выцветания.

Читать полностью » Простая паста из соды и пудры уничтожает колонии муравьёв без химии вчера в 19:34

Муравьи на кухне сдаются без боя: сладкая приманка превращается в смертельную ловушку

Простой домашний рецепт помогает справиться с нашествием муравьёв без химии. Работает быстро, безопасно и экономично — проверено на практике.

Читать полностью » Совместный сон: советы по созданию комфортной спальни для пары вчера в 18:29

Одна спальня — два характера: как обустроить пространство, чтобы не поссориться ночью

Создать спальню, в которой комфортно обоим партнёрам, — задача непростая. Но с правильным подходом она превращается в уютный проект, способный укрепить отношения.

Читать полностью » Птичий помёт на окне: пошаговый способ очистки в домашних условиях вчера в 17:24

Сода шипит, пятна тают: простой лайфхак спасает окна от птичьего помёта

Птичий помёт разъедает стекло и краску, но убрать его можно без усилий. Как работает сочетание уксуса и соды — проверенный способ чистки.

Читать полностью » Домашний освежитель воздуха держится до пяти дней — простой рецепт вчера в 16:18

Гости уверены, что у вас дорогой диффузор, а на самом деле в вазочке лежит апельсин

Освежитель воздуха из лимона, соли и капли кондиционера: работает до пяти дней, даёт мягкий аромат и легко собирается за пару минут.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кинологи: воспитание и социализация важнее породы при выборе собаки для семьи
Еда

Капкейки с кремом-чиз сохраняют воздушную текстуру при выпечке при 170 градусах
Еда

Запеканка из макарон с помидорами и сыром запекается до румяной корочки
Культура и шоу-бизнес

Путин присвоил Марку Тишману и Любови Андреевой звание заслуженных артистов России
Садоводство

Петунии Black Cat цветут до первых заморозков и требуют укрытия при похолодании
Авто и мото

Как убрать запотевание стёкол в машине: рекомендации экспертов по автохимии
Дом

Производители техники рекомендуют регулярную чистку сифона и фильтра-ловушки
Технологии

Обновление Apple: в AirPods добавили остановку музыки при засыпании и пульт для камеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet