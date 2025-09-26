Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:05

Бытовые приборы и скрытый стресс: откуда приходит шум в доме

Уровень шума бытовой техники: сколько дБ у пылесоса, стиральной машины и холодильника

Шум окружает нас каждый день, особенно в крупных городах. Он приходит не только с улицы, но и от привычной бытовой техники. Пылесос, стиральная машина или даже электрический чайник способны добавить стресса, мешать сну и работе. Разберёмся, какой уровень шума считается комфортным и как правильно выбирать технику, чтобы создать спокойную атмосферу дома.

Влияние шума на здоровье

Учёные относят шум к виду «загрязнения окружающей среды». Комфортный диапазон для человека — 20–30 дБ, это уровень шёпота или тихой беседы.

Длительное воздействие громких звуков (свыше 85 дБ) способно привести к ухудшению слуха, головным болям, нарушению сна и повышенной тревожности. Систематический недосып из-за работы шумных приборов негативно сказывается на концентрации и работоспособности.

Как шумят бытовые приборы

Прибор Средний уровень шума
Холодильник 32–47 дБ
Стиральная машина 48–75 дБ (при отжиме — громче)
Пылесос 70–80 дБ
Посудомоечная машина 44–60 дБ
Микроволновая печь 50–60 дБ
Фен 60–90 дБ
Электрический чайник 50–80 дБ

FAQ

Какой уровень шума считается безопасным?
До 85 дБ — неопасно при кратковременном воздействии, оптимально — до 50 дБ.

Почему пылесос всегда громкий?
Из-за работы мотора и высокой скорости всасывания воздуха. Есть модели с шумоизоляцией, которые тише стандартных.

Что делать, если техника шумит сильнее со временем?
Проверить установку, почистить фильтры и движущиеся части. Иногда требуется сервисное обслуживание.

Мифы и правда

  • Миф: тихая техника слабее по мощности.
    Правда: современные приборы могут быть и тихими, и эффективными.

  • Миф: шум не вредит, если к нему привыкнуть.
    Правда: даже при «привычке» высокие уровни звука влияют на нервную систему.

  • Миф: шум — только проблема старой техники.
    Правда: новые устройства без шумоизоляции тоже могут быть громкими.

3 интересных факта

  1. Всемирная организация здравоохранения относит шум к факторам риска для здоровья наравне с загрязнением воздуха.

  2. В некоторых странах Европы установлены жёсткие нормы по уровню шума для бытовой техники.

  3. Самые тихие приборы по громкости сравнимы с шелестом листвы.

Шум бытовой техники напрямую влияет на комфорт и здоровье. Чтобы создать тихий и спокойный дом, выбирайте приборы с низким уровнем шума, правильно их устанавливайте и планируйте уборку и стирку в дневное время. Несколько простых решений помогут снизить стресс и улучшить качество жизни.

