Не лает, а охраняет: удивительные породы сторожевых молчунов
Для многих людей решающим фактором при выборе четвероногого друга становится его "голос". В многоквартирных домах лай способен раздражать соседей, а в семье — нарушать покой. Хорошая новость: существуют породы, которые практически не подают голос без серьёзного повода.
9 тихих пород собак
Бассенджи
Настоящие "нелающие собаки". Они не умеют лаять в привычном смысле, но издают своеобразные звуки: ворчание, фырканье и даже "йодль". При этом остаются энергичными и игривыми.
Сенбернар
Огромный добряк с мягким характером. Голос использует редко, обычно для предупреждения об опасности или в особых случаях.
Афганская борзая
Сдержанная и аристократичная порода. Эти собаки не склонны лаять по пустякам и не докучают хозяину шумом.
Ирландский сеттер
Энергичный, но удивительно тихий питомец. Лай от него услышите редко, а в семье с детьми он кажется особенно спокойным.
Колли
Ласковые и дружелюбные собаки. Подавать голос без причины не станут — лай используют только как реакцию на серьёзный раздражитель.
Ньюфаундленд
Мощные и величественные псы с мягкой душой. Не склонны к суете и шуму, лают лишь для защиты хозяина.
Акита-ину
Эти собаки почти не лают, но могут издавать необычные звуки: урчание, фырканье, похрюкивание. Отличный выбор для любителей экзотики.
Чау-чау
Впечатляют внешностью и спокойствием. Голос подают редко, но требуют опытного хозяина из-за независимого характера.
Бульдог
Спокойные и тихие собаки. Вместо лая чаще сопят, кряхтят и даже храпят во сне.
Сравнение пород
|Порода
|Лай
|Особенности
|Для кого подойдёт
|Бассенджи
|Практически отсутствует
|Активные, подвижные
|Опытные хозяева
|Сенбернар
|Очень редко
|Огромный размер, добряк
|Семьи с детьми
|Афганская борзая
|Тихая
|Сдержанная, независимая
|Любители уравновешенных собак
|Ирландский сеттер
|Минимальный
|Энергичный, дружелюбный
|Активные семьи
|Колли
|Редко
|Хорошо ладит с детьми
|Семейные хозяева
|Ньюфаундленд
|По необходимости
|Сильный, спокойный
|Для охраны и компании
|Акита-ину
|Нелающая
|Характерные "звуки"
|Любители японских пород
|Чау-чау
|Редко
|Своенравные
|Опытные владельцы
|Бульдог
|Тихий
|Сопение и храп
|Городские квартиры
Советы шаг за шагом при выборе тихой собаки
-
Определите, сколько времени готовы уделять дрессировке и уходу.
-
Учтите размеры: сенбернары и ньюфаундленды займут много места.
-
Для квартиры лучше подойдут бульдоги, бассенджи или колли.
-
Если важна экзотика — акита-ину или чау-чау станут особым выбором.
-
Всегда учитывайте характер: даже тихие породы требуют социализации.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Взять собаку без учёта её активности → лай и деструктивное поведение → выбор подходящей породы под ваш образ жизни.
-
Игнорировать воспитание → собака начнёт лаять чаще → ранняя дрессировка и социализация.
-
Полагаться только на "тихую репутацию" → разочарование → изучите особенности конкретного питомца.
А что если…
А что если хочется завести тихую собаку, но нет опыта содержания? В таком случае лучше обратить внимание на бульдога или колли. Они дружелюбные, не требуют сложного ухода и подойдут начинающим.
Плюсы и минусы тихих пород
|Плюсы
|Минусы
|Подходят для квартир
|Могут проявлять упрямство
|Не мешают соседям
|Некоторые породы требуют особого ухода
|Спокойная атмосфера дома
|Высокая цена щенков
FAQ
Какая самая тихая собака в мире?
Бассенджи — они не умеют лаять.
Какая тихая собака лучше подойдёт для квартиры?
Бульдог — спокойный и компактный, хорошо переносит городские условия.
Можно ли приучить лающую породу быть тише?
Да, дрессировка помогает контролировать лай, но полностью убрать его невозможно.
Мифы и правда
-
Миф: тихие собаки не умеют охранять.
Правда: многие из них, например ньюфаундленды, защищают хозяина молча.
-
Миф: "нелающая собака" вообще не издаёт звуков.
Правда: они могут ворчать, фыркать и "петь" по-своему.
-
Миф: если собака мало лает, значит, она скучная.
Правда: тихие породы бывают очень активными и весёлыми.
3 интересных факта
-
Бассенджи ещё называют "африканской собакой, которая не лает".
-
Чау-чау отличаются необычным фиолетово-синим языком.
-
Ньюфаундленды исторически использовались рыбаками для спасения людей из воды.
Исторический контекст
Тихие породы формировались столетиями: одних выводили для охоты, где требовалась скрытность (борзые, сеттеры), других — для работы с людьми, где лай был не нужен (ньюфаундленды, бульдоги). Сегодня эти качества ценятся в городских условиях, где тишина и спокойствие — настоящая роскошь.
