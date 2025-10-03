Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Афганская борзая
Афганская борзая
© flickr.com by Дагур Бриньольфссон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:57

Не лает, а охраняет: удивительные породы сторожевых молчунов

Для квартиры лучше подойдут бульдоги, бассенджи или колли

Для многих людей решающим фактором при выборе четвероногого друга становится его "голос". В многоквартирных домах лай способен раздражать соседей, а в семье — нарушать покой. Хорошая новость: существуют породы, которые практически не подают голос без серьёзного повода.

9 тихих пород собак

Бассенджи

Настоящие "нелающие собаки". Они не умеют лаять в привычном смысле, но издают своеобразные звуки: ворчание, фырканье и даже "йодль". При этом остаются энергичными и игривыми.

Сенбернар

Огромный добряк с мягким характером. Голос использует редко, обычно для предупреждения об опасности или в особых случаях.

Афганская борзая

Сдержанная и аристократичная порода. Эти собаки не склонны лаять по пустякам и не докучают хозяину шумом.

Ирландский сеттер

Энергичный, но удивительно тихий питомец. Лай от него услышите редко, а в семье с детьми он кажется особенно спокойным.

Колли

Ласковые и дружелюбные собаки. Подавать голос без причины не станут — лай используют только как реакцию на серьёзный раздражитель.

Ньюфаундленд

Мощные и величественные псы с мягкой душой. Не склонны к суете и шуму, лают лишь для защиты хозяина.

Акита-ину

Эти собаки почти не лают, но могут издавать необычные звуки: урчание, фырканье, похрюкивание. Отличный выбор для любителей экзотики.

Чау-чау

Впечатляют внешностью и спокойствием. Голос подают редко, но требуют опытного хозяина из-за независимого характера.

Бульдог

Спокойные и тихие собаки. Вместо лая чаще сопят, кряхтят и даже храпят во сне.

Сравнение пород

Порода Лай Особенности Для кого подойдёт
Бассенджи Практически отсутствует Активные, подвижные Опытные хозяева
Сенбернар Очень редко Огромный размер, добряк Семьи с детьми
Афганская борзая Тихая Сдержанная, независимая Любители уравновешенных собак
Ирландский сеттер Минимальный Энергичный, дружелюбный Активные семьи
Колли Редко Хорошо ладит с детьми Семейные хозяева
Ньюфаундленд По необходимости Сильный, спокойный Для охраны и компании
Акита-ину Нелающая Характерные "звуки" Любители японских пород
Чау-чау Редко Своенравные Опытные владельцы
Бульдог Тихий Сопение и храп Городские квартиры

Советы шаг за шагом при выборе тихой собаки

  1. Определите, сколько времени готовы уделять дрессировке и уходу.

  2. Учтите размеры: сенбернары и ньюфаундленды займут много места.

  3. Для квартиры лучше подойдут бульдоги, бассенджи или колли.

  4. Если важна экзотика — акита-ину или чау-чау станут особым выбором.

  5. Всегда учитывайте характер: даже тихие породы требуют социализации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Взять собаку без учёта её активности → лай и деструктивное поведение → выбор подходящей породы под ваш образ жизни.

  • Игнорировать воспитание → собака начнёт лаять чаще → ранняя дрессировка и социализация.

  • Полагаться только на "тихую репутацию" → разочарование → изучите особенности конкретного питомца.

А что если…

А что если хочется завести тихую собаку, но нет опыта содержания? В таком случае лучше обратить внимание на бульдога или колли. Они дружелюбные, не требуют сложного ухода и подойдут начинающим.

Плюсы и минусы тихих пород

Плюсы Минусы
Подходят для квартир Могут проявлять упрямство
Не мешают соседям Некоторые породы требуют особого ухода
Спокойная атмосфера дома Высокая цена щенков

FAQ

Какая самая тихая собака в мире?
Бассенджи — они не умеют лаять.

Какая тихая собака лучше подойдёт для квартиры?
Бульдог — спокойный и компактный, хорошо переносит городские условия.

Можно ли приучить лающую породу быть тише?
Да, дрессировка помогает контролировать лай, но полностью убрать его невозможно.

Мифы и правда

  • Миф: тихие собаки не умеют охранять.
    Правда: многие из них, например ньюфаундленды, защищают хозяина молча.

  • Миф: "нелающая собака" вообще не издаёт звуков.
    Правда: они могут ворчать, фыркать и "петь" по-своему.

  • Миф: если собака мало лает, значит, она скучная.
    Правда: тихие породы бывают очень активными и весёлыми.

3 интересных факта

  1. Бассенджи ещё называют "африканской собакой, которая не лает".

  2. Чау-чау отличаются необычным фиолетово-синим языком.

  3. Ньюфаундленды исторически использовались рыбаками для спасения людей из воды.

Исторический контекст

Тихие породы формировались столетиями: одних выводили для охоты, где требовалась скрытность (борзые, сеттеры), других — для работы с людьми, где лай был не нужен (ньюфаундленды, бульдоги). Сегодня эти качества ценятся в городских условиях, где тишина и спокойствие — настоящая роскошь.

