Всё досталось соседям? Вот куда ехать, если хочется моря без суеты и заоблачных цен

Как у курорта без громкого имени получается удерживать внимание тех, кто уже видел Гагру и Пицунду, но ищет тишину без ощущения "глухого угла". Об этом сообщает туристический портал "Абхазия.ру": Цандрипш называют одним из самых спокойных направлений на абхазском побережье, куда приезжают за морем, природой и неторопливым ритмом. Поселок небольшой, но именно его "малость" становится главным аргументом для тех, кто устал от плотного туристического потока.

География, климат и удобство маршрута

Цандрипш находится на западе Абхазии — всего в пяти километрах от российской границы, недалеко от устья реки Хашупсе. Отсюда сравнительно близко до крупных точек побережья: до Гагры — 21 км, до Пицунды — около 40 км, до Сухума — чуть больше 80 км. В материале отмечается, что на автомобиле удобно ехать по трассам М27 и М4, а ближайшие аэропорт и железнодорожный вокзал расположены в Адлере — в 18 километрах.

Климат в Цандрипше мягкий и влажный, субтропический. С мая по сентябрь здесь держится солнечная погода, воздух прогревается до +30 °C, а вода — до +27 °C; пляжный сезон длится почти до октября. Зимой отрицательные температуры, как подчеркивается, редкость, поэтому на побережье остается свежо и комфортно.

Поселковая инфраструктура и повседневная жизнь

Цандрипш описывают как место с "уютной атмосферой" небольшого приморского поселка, где при этом хватает вариантов размещения: гостевые дома, пансионаты, частные мини-отели и апартаменты. На центральном рынке, по данным обзора, покупают свежие фрукты, домашние сыры, мед и изделия ручной работы. Кулинарная часть отдыха тоже заметна: в кафе и ресторанах готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни, а среди заведений называются "Кавказ", "Амра" и ресторан "Напра".

История поселка, как утверждается, уходит в античность: здесь существовал торговый порт, связывавший побережье и внутренние районы Кавказа. Современный Цандрипш сформировался в XIX веке, когда сюда начали переселяться жители соседних регионов, развивая рыболовство и сельское хозяйство. Этот исторический "слой" в тексте сочетается с бытовыми деталями — рынком, частным жильем и спокойной курортной рутиной.

Пляжи, жилье и чем заняться без шума

Береговая линия Цандрипша, говорится в материале, тянется на шесть километров, а ширина местами достигает двухсот метров. Пляжи галечные, вода прозрачная, что привлекает любителей подводного плавания, а зоны отдыха описывают как разные по характеру: от благоустроенного Центрального пляжа с прокатом, раздевалками, навесами и пирсом до более уединенных "Белых скал" и дикого участка у реки Лапста.

"Чистейшее море, прозрачная вода и мягкий галечный берег делают Цандрипш одним из самых приятных мест для купания в Абхазии", — отмечается в обзоре туристического издания TravelNow.

Размещение в поселке ориентировано в основном на бюджетных и семейных туристов: пятизвездочные комплексы встречаются редко, зато распространены частные дома и мини-гостиницы с кондиционерами, балконами и собственной кухней. В обзоре подчеркивается, что даже в высокий сезон средняя стоимость проживания остается доступной, и Цандрипш выглядит конкурентно рядом с соседними курортами и направлениями вроде Каша в Турции. Из активностей упоминаются прокаты катамаранов, гидроциклов и "бананов", морские прогулки, джип-туры, сплав по Хашупсе, рыбалка, прогулки по эвкалиптовым и кипарисовым аллеям и парк "Донской табак".