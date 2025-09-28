20 минут вместо спортзала: тренировки, которые держат тело в форме и экономят часы

В наше время постоянной спешки и дефицита свободных часов многие задумываются, как сохранить форму, не проводя в спортзале полдня. Оказывается, даже очень занятые люди могут поддерживать здоровье и силу, если грамотно составить программу тренировок.

Фитнес-тренер Алекс Сильвер-Фэган поделился простыми, но эффективными методами, которые помогают поддерживать тело в тонусе, снизить стресс и развивать силу без долгих занятий.

Основные рекомендации для занятых

"20 минут виньяса-йоги с "приветствиями солнцу" работают как умеренное кардио с силовым эффектом и профилактикой травм", — сказал фитнес-тренер Алекс Сильвер-Фэган.

Эксперт предлагает чередовать интенсивные тренировки с короткими восстановительными сессиями. Такой подход не только экономит время, но и помогает избежать перегрузок.

В его списке:

высокоинтенсивные интервальные занятия (HIIT);

короткие йога-практики;

получасовые силовые тренировки с базовыми упражнениями.

Сравнение форматов тренировок