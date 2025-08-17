Как починить кран, замок и обои без мастера и лишних затрат
Мелкие поломки всегда случаются неожиданно: кран начал капать, замок заедает, а обои предательски отошли от стены. Ждать мастера дорого и долго, но во многих случаях можно справиться самому — быстро, просто и с минимальным набором инструментов.
1. Протечка крана — решаем за 5 минут
Капающий кран не только раздражает, но и увеличивает счёт за воду. В 9 из 10 случаев причина — изношенная прокладка.
Что нужно: разводной ключ, новая прокладка или кусок плотной резины, фонарик.
Как действовать:
Перекройте воду.
Снимите гайку и достаньте кран-буксу.
Замените старую прокладку или вырежьте временную из резины.
Соберите всё обратно.
2. Заедающий замок — ремонт за 2 минуты
Чаще всего проблема в пыли или отсутствии смазки.
Что нужно: графитовый карандаш, машинное масло или WD-40.
Как действовать:
Покройте ключ грифелем карандаша и несколько раз поверните его в замке.
Если не помогло — капните масло в скважину и снова прокрутите ключ 10-15 раз.
3. Отошедшие обои — быстрое исправление
Вид испорчен, но переклеивать всю стену необязательно. Достаточно аккуратно приподнять отставший угол, нанести клей с помощью тонкой кисти или шприца, прижать и разгладить мягкой тряпкой от центра к краям.
Эти простые действия помогут сохранить время, деньги и нервы, а заодно подарят чувство гордости за свою "мастерскую" работу.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru