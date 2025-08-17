Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Излив крана
Излив крана
© Freepik by wirestock is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:14

Как починить кран, замок и обои без мастера и лишних затрат

Эксперты назвали быстрые решения для протечки крана и заедающего замка

Мелкие поломки всегда случаются неожиданно: кран начал капать, замок заедает, а обои предательски отошли от стены. Ждать мастера дорого и долго, но во многих случаях можно справиться самому — быстро, просто и с минимальным набором инструментов.

1. Протечка крана — решаем за 5 минут

Капающий кран не только раздражает, но и увеличивает счёт за воду. В 9 из 10 случаев причина — изношенная прокладка.
Что нужно: разводной ключ, новая прокладка или кусок плотной резины, фонарик.
Как действовать:

Перекройте воду.
Снимите гайку и достаньте кран-буксу.
Замените старую прокладку или вырежьте временную из резины.
Соберите всё обратно.

2. Заедающий замок — ремонт за 2 минуты

Чаще всего проблема в пыли или отсутствии смазки.
Что нужно: графитовый карандаш, машинное масло или WD-40.
Как действовать:

Покройте ключ грифелем карандаша и несколько раз поверните его в замке.
Если не помогло — капните масло в скважину и снова прокрутите ключ 10-15 раз.

3. Отошедшие обои — быстрое исправление

Вид испорчен, но переклеивать всю стену необязательно. Достаточно аккуратно приподнять отставший угол, нанести клей с помощью тонкой кисти или шприца, прижать и разгладить мягкой тряпкой от центра к краям.

Эти простые действия помогут сохранить время, деньги и нервы, а заодно подарят чувство гордости за свою "мастерскую" работу.

Читайте также

Лаванда сбивает пауков с маршрута и мешает им искать убежище вчера в 20:21

Пауки терпеть не могут эти три запаха — ваш дом станет для них запретной зоной

Устали от пауков в доме? Мы раскроем три магических аромата, которые заставят их избегать вашего жилья как огня.

Читать полностью » Какие стиральные порошки не подходят для детей — выводы Росконтроля и Роспотребнадзора вчера в 18:57

Dosia и Persil — редкие исключения: кто прошёл тест на безопасность и качество

Как "детский" порошок может вызвать аллергию, зачем его тестируют на сперматозоидах и почему Dosia оказалась безопаснее Ariel? Читайте результаты независимой экспертизы.

Читать полностью » Какие предметы в доме опаснее уличной пыли — список от гигиенистов вчера в 18:42

Чем чище кажется дом, тем опаснее его детали: грязь любит порядок

От зубной щётки до кошелька — где в квартире живёт инфекция, которую вы не видите? Разбираем опасные мелочи, которые легко исправить, если знать, куда смотреть.

Читать полностью » Какие вещества в бытовой химии могут вызвать аллергию и онкологию — данные ГОСТ вчера в 17:32

Чистота без вреда: чем заменить токсичные спреи и жидкости

Освежители, порошки и спреи могут быть опаснее, чем кажется. Некоторые из них вызывают аллергию, проблемы с дыханием и даже рак. Как выбрать безопасные — читайте здесь.

Читать полностью » На чём можно и нельзя экономить при заказе пластиковых окон — инструкция для покупателей вчера в 16:25

Окна по уму: на чём можно экономить, а на чём категорически нельзя

Установка окон может быть выгодной — если выбрать правильное время, разумно подойти к комплектации и не попасться на маркетинговые трюки. Вот как это сделать.

Читать полностью » Как избавиться от клопов, тараканов и мышей в доме — рекомендации вчера в 15:18

Живут рядом, едят с вами и не платят за аренду: как избавиться от незваных сожителей

Тараканы в шкафу, мыши на кухне, клопы в кровати... Откуда берутся паразиты и как с ними справиться, прежде чем они захватят дом? Подробная инструкция.

Читать полностью » Как провести кабель к телевизору без испорченного вида проводами вчера в 14:11

Секрет аккуратных кабелей, который знают не все: как подключить телевизор незаметно

Как аккуратно проложить кабель к телевизору, чтобы провода не торчали и интерьер выглядел опрятно.

Читать полностью » Зачем подключать телевизор кабелем при наличии встроенного Wi-Fi вчера в 13:09

Кабель к телевизору: зачем я проложил его даже при встроенном Wi-Fi

Почему проводное подключение телевизора остаётся актуальным даже при наличии Wi-Fi, и что это даёт в реальном использовании.

Читать полностью »

