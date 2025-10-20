Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:19

Организм просыпается с первым вдохом: простая практика, которая возвращает энергию

Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие упражнения помогают быстро взбодриться без кофе

Даже самый бодрый кофе не способен заменить короткую зарядку, если тело просит движения. Небольшой комплекс упражнений утром или в течение дня помогает встряхнуться, разогнать кровь и настроить мозг на продуктивность.

Фитнес-тренер Ольга Яблокова уверена: чтобы взбодриться, не нужно изнурять себя долгими тренировками. Несколько простых, но активных упражнений — и организм сам включается в работу.

"Лучше выбрать короткие динамичные комплексы, которые отлично запускают обмен веществ и энергию", — заявила специалист.

По словам Яблоковой, чрезмерные нагрузки часто дают обратный эффект: вместо бодрости появляется усталость и апатия. Главное — правильно сочетать дыхание и движение.

Почему важно "просыпаться" с помощью тела

Нехватка кислорода и застоявшаяся кровь в мышцах — главные причины утренней вялости. Когда человек просыпается, метаболизм ещё работает на минимуме, и организму нужно "включиться". Несколько минут активных движений ускоряют кровообращение, повышают уровень кислорода и гормонов счастья — эндорфинов.

Такой короткий комплекс полезен не только по утрам, но и после рабочего дня, чтобы снять напряжение и вернуть ясность ума.

Разминка начинается с дыхания

"Начните с дыхания. Исходное положение сидя или стоя. Глаза можно прикрыть. Кладем одну ладонь на живот, а другую на грудную клетку. Делаем сначала глубокий вдох в живот, как будто мы надуваем шарик. Затем, когда кажется, что в легких уже нет места, делаем еще вдох в грудную клетку, расширяя верхние ребра. Затем медленно и плавно выдыхаем: сначала опуская грудной отдел, а затем сдувая живот", — рассказала Яблокова.

По её словам, такая практика насыщает кровь кислородом и помогает активировать нервную систему.

Дышать нужно не торопясь, в течение одной минуты. Это упражнение подойдёт даже тем, кто работает за компьютером: можно делать прямо за столом.

Как это работает:

  • расслабляет мышцы шеи и плеч;

  • уменьшает стресс;

  • повышает концентрацию;

  • улучшает циркуляцию крови.

Приседания как заряд для тела

Следующее упражнение — короткие динамичные приседания.

"Ставим ноги на ширине плеч, спина прямая. На вдохе садимся вниз до параллели с полом, на выдохе поднимаемся. Выполняем активные повторения в течение одной минуты", — добавила тренер.

Приседания активируют самые крупные мышцы тела — ягодицы и ноги, что мгновенно ускоряет обмен веществ и усиливает приток крови к сердцу.

Советы:

  • колени не должны выходить за носки;

  • спина — строго прямая;

  • пятки не отрывайте от пола;

  • дышите ритмично — вдох вниз, выдох вверх.

Такой вариант подходит даже для тех, кто давно не тренировался. При необходимости можно уменьшить амплитуду — делать полуприседания.

Энергия в движении: джампинг джек

"Исходное положение стоя, стопы вместе. На вдохе прыжком расставляем ноги в стороны и одновременно поднимаем через стороны руки вверх. На выдохе прыжком возвращаемся в исходное положение. Активно прыгаем в течение 30-60 секунд", — отметила специалист.

Это упражнение, известное как jumping jack, объединяет кардио и координацию. Оно не только бодрит, но и тренирует сердце, сжигает калории и улучшает настроение.

Преимущества джампинг джека:

  • ускоряет кровообращение;

  • помогает согреть мышцы за 30 секунд;

  • повышает выносливость;

  • подходит как мини-тренировка на перерыве.

Если прыжки даются тяжело, можно выполнять шаги вместо прыжков, двигаясь в том же ритме.

Мини-комплекс "Быстрая перезагрузка"

Этап Упражнение Время Эффект
1 Глубокое дыхание 1 мин Наполняет кислородом, улучшает концентрацию
2 Приседания 1 мин Активирует мышцы и метаболизм
3 Джампинг джек 30-60 сек Повышает тонус, улучшает кровоток
4 Потягивания вверх 30 сек Растягивает позвоночник
5 Глубокий вдох-выдох 1 мин Завершает комплекс, стабилизирует дыхание

Всё занятие занимает не более пяти минут, но эффект ощущается моментально — тело просыпается, а сонливость уходит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать день с изматывающего кардио.
    Последствие: организм переутомляется, падает уровень сахара в крови.
    Альтернатива: мягкий старт с дыхания и лёгких приседаний.

  • Ошибка: выполнять упражнения без контроля дыхания.
    Последствие: головокружение и усталость.
    Альтернатива: всегда синхронизируйте движение с вдохом и выдохом.

  • Ошибка: тренироваться на голодный желудок при низком давлении.
    Последствие: слабость и головная боль.
    Альтернатива: выпейте воду и съешьте лёгкий перекус — банан или йогурт.

А что если нет времени даже на пять минут?

Даже одна минута активных движений лучше, чем ничего. Можно сделать 20 приседаний, 10 отжиманий от стены и несколько глубоких вдохов — это уже поможет организму включиться в работу.

Если график очень плотный, попробуйте "микроактивность" - вставать каждый час и делать по 30 секунд активных движений. Это снижает усталость и улучшает концентрацию.

FAQ

Сколько раз в день можно делать комплекс?
1-2 раза — утром и днём. При желании можно выполнять дыхательное упражнение отдельно в обеденный перерыв.

Нужно ли делать разминку перед джампинг джеком?
Если вы только проснулись, да. Сделайте лёгкую растяжку, чтобы не травмировать мышцы.

Можно ли выполнять упражнения без обуви?
Дыхание и приседания — да. Прыжки лучше делать в кроссовках для амортизации.

Помогает ли это заменить спортзал?
Нет, но отлично поддерживает тонус между полноценными тренировками.

Мифы и правда

Миф: короткая тренировка бесполезна.
Правда: 5 минут активности повышают уровень энергии и бодрости на несколько часов.

Миф: такие упражнения не сжигают калории.
Правда: даже мини-комплекс активирует метаболизм и помогает контролировать вес.

Миф: дыхательные упражнения не работают.
Правда: глубокое дыхание доказано снижает стресс и насыщает клетки кислородом.

